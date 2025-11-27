День матери
27 ноября 2025 в 05:20

Названы обезболивающие, которые должны быть в домашней аптечке

Врач Тен: в домашней аптечке должны быть парацетамол и ибупрофен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В домашней аптечке обязательно должны быть обезболивающие препараты, такие как парацетамол и ибупрофен, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Однако, по ее словам, необходимо не подавлять симптомы, а выявлять и устранять их источник.

В домашней аптечке должно быть два типа препаратов, чтобы можно было подобрать подходящий в разных ситуациях. Во-первых, парацетамол — это золотой стандарт для снижения температуры у взрослых и детей. Он относительно безопасен для желудка. Его основная задача — бороться с лихорадкой и умеренной болью. Во-вторых, ибупрофен или другой нестероидный противовоспалительный препарат, например, на основе кетопрофена. Он не только снимает боль и температуру, но и обладает противовоспалительным эффектом, — посоветовала Тен.

Она подчеркнула, что ибупрофен применяется для снятия боли в суставах, мышцах, менструальных болей, воспаленного горла и боли в ушах. По словам терапевта, важно учитывать, что препарат может раздражать слизистую оболочку желудка, поэтому рекомендуется принимать его после еды. Кроме того, Тен отметила, что ибупрофен не следует использовать при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Запомните: обезболивающие не лечат причину боли. Они лишь временно маскируют симптом, чтобы вы могли дождаться врача. При острой нестерпимой боли нельзя принимать обезболивающие до осмотра врачом, чтобы не смазать картину болезни, — заключила Тен.

Ранее терапевт Людмила Лапа предупредила, что неконтролируемый прием обезболивающих препаратов может привести к аллергическим реакциям и токсическому поражению печени. По ее словам, при непрекращающихся симптомах следует обратиться за помощью к специалисту.

