Первый российский пилот «Формулы-1» оказался в базе «Миротворца»

Российский автогонщик Виталий Петров попал в базу украинского «Миротворца»

Виталий Петров Виталий Петров Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Первый российский пилот в истории чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Виталий Петров попал в базу скандально известного украинского ресурса «Миротворец». Согласно данным на его сайте, мужчине вменяют в том числе якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Петрову 41 год, он родился 8 сентября 1984 года в Выборге. Известен под прозвищем «Выборгская ракета». В «Формуле-1» гонщик выступал с 2010 по 2012 год за команды «Рено» и «Катерхэм». В 2011 году россиянин стал третьим на Гран-при Австралии.

Ранее сообщалось, что в «Миротворец» попал военный прокурор Черноморского флота Олег Окороков. Поводом для включения стала публичная поддержка генералом юстиции проведения специальной военной операции и якобы покушение на суверенитет Украины.

До этого в базе «Миротворца» оказалась трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич, которая поддерживает проведение СВО. 37-летняя Пацкевич — победительница турниров в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио.

