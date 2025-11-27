День матери
27 ноября 2025 в 08:14

Аэропорт популярного города-курорта перестал обслуживать авиарейсы

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Сочи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова временно перестал обслуживать авиарейсы, заявил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения начали действовать в четверг, 27 ноября, около восьми часов утра по московскому времени.

Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — отметил он.

Кореняко напомнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. О возобновлении работы аэропорта пассажиров проинформируют дополнительно.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Калуга имени К. Э. Циолковского приостановил авиасообщение. Росавиация ввела ограничения на его работу 27 ноября в 07:40 мск. При этом воздушные гавани Самары и Саратова возобновили прием и выпуск самолетов после почти шестичасового простоя.

До этого стало известно, что в аэропортах Китая ужесточили процедуру досмотра для граждан России после недавнего введения безвизового режима. Таможенники стали проводить более тщательные проверки багажа. Наиболее сложная ситуация сложилась в популярных пунктах назначения, включая Хуньчунь, Харбин, Суйфэньхэ и Хайнань.

