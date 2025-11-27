Лукашенко заявил о подготовке к войне со стороны Запада

Западные политические лидеры целенаправленно ведут подготовку к военным действиям, при этом вокруг границ Организации Договора о коллективной безопасности нарастают угрозы военного характера, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как передает БелТА, лидер республики добавил, что особенно сложная обстановка сложилась на западном направлении ОДКБ, где, казалось бы, должна сохраняться стабильная ситуация.

Западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович [Путин], готовимся к войне, а по всем фактам — они, — сказал президент.

До этого политик говорил, что Соединенным Штатам следует проявлять максимальную осторожность при выдвижении требований по урегулированию украинского конфликта. Во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке Лукашенко добавил, что взвешенный подход американской стороны будет способствовать стабилизации обстановки.

Ранее президент республики выражал уверенность в скором завершении боевых действий на Украине. Он отмечал, что после окончания этого затяжного противостояния стороны получат возможность сконцентрироваться на решении внутренних вопросов.