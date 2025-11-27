День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 11:47

Лукашенко заявил о подготовке к войне со стороны Запада

Лукашенко обвинил западных политиков в целенаправленной подготовке к войне

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Читайте нас в Дзен

Западные политические лидеры целенаправленно ведут подготовку к военным действиям, при этом вокруг границ Организации Договора о коллективной безопасности нарастают угрозы военного характера, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как передает БелТА, лидер республики добавил, что особенно сложная обстановка сложилась на западном направлении ОДКБ, где, казалось бы, должна сохраняться стабильная ситуация.

Западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович [Путин], готовимся к войне, а по всем фактам — они, — сказал президент.

До этого политик говорил, что Соединенным Штатам следует проявлять максимальную осторожность при выдвижении требований по урегулированию украинского конфликта. Во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке Лукашенко добавил, что взвешенный подход американской стороны будет способствовать стабилизации обстановки.

Ранее президент республики выражал уверенность в скором завершении боевых действий на Украине. Он отмечал, что после окончания этого затяжного противостояния стороны получат возможность сконцентрироваться на решении внутренних вопросов.

Александр Лукашенко
ОДКБ
боевые действия
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд принял решение по квартире Ларисы Долиной
Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР
«Накручивание эмоций»: в ГД ответили на слухи о повышении банками комиссии
Приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту захотели обжаловать
Индия закупит у России ракеты
Специалисты Роскачества нашли незаконные примеси в оливковом масле
Дома вспыхнули, как спички: фото самого страшного пожара в истории Гонконга
Популярный фрукт подешевел на 25% в России
Российская ОЭЗ попала в скандал из-за уголовного дела
Волчанск, Орехово, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 ноября
«На таких молятся»: Смертин назвал Симоняна эталоном во всем
Юрист ответил, чем обернется для сочинских школьников осквернение памятника
В Конгрессе призвали разобраться с «дикарями» после стрельбы у Белого дома
Объем снятых наличных в России вырос в пять раз
Названа главная проблема введения НДС в 22%
В двух российских аэропортах ввели временные ограничения
Стало известно о закрытии польского генконсульства
«Начал обнимать, целовать»: мигрант домогался студентки возле колледжа
«Двойные стандарты»: в России возмутились политикой судов в отношении отцов
Акула растерзала женщину и серьезно ранила мужчину
Дальше
Самое популярное
Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.