В Германии разгорелся скандал после призыва премьер-министра Баварии и главы Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зедера лишить украинцев гражданских пособий. Эта инициатива идет вразрез с проукраинской линией правящей коалиции и федерального правительства. Чем немцам так насолили выходцы с Украины и какая их ждет судьба в ФРГ — в материале NEWS.ru.

Кто в Германии захотел лишить украинцев пособий

Зедер, призвав лишить украинцев гражданских пособий, фактически поддержал однопартийца Штефана Майера, который выступил с аналогичной инициативой в конце июля. По словам последнего, денежную помощь государства получают почти 150 тысяч граждан Украины, проживающих в ФРГ. При этом он акцентировал внимание на том, что большинство из них — военнообязанные.

«Необходимо, наконец, отменить пособия для украинских мужчин в призывном возрасте. Если почти 150 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают у нас деньги, что-то не так», — сказал Майер. Он призвал мигрантов с Украины выбирать: идти работать или служить в ВСУ.

Зедер в свою очередь подчеркнул, что Германия остается единственной страной, предоставляющей выплаты такого рода украинским гражданам. По мнению политика, многие из тех, кто имеет хорошее образование, предпочитают не работать, потому что получают стабильную поддержку от государства.

На предложение Зедера сразу отреагировал посол Украины в Германии Алексей Макеев. По его словам, украинцы не являются проблемой для системы социальной помощи и перекладывать ответственность за трудности на украинских военных беженцев — это ошибка. Дипломат также предостерег политиков ФРГ от попыток сделать сограждан козлами отпущения.

Какие средства тратят власти Германии на украинских беженцев

В 2024 году правительство занимавшего тогда пост федерального канцлера Олафа Шольца потратило на поддержку беженцев из Украины €6,3 млрд, или чуть менее 30% от всех средств, выделенных на гражданские пособия. Причем эта помощь предназначена в основном для немцев, которые, попав в трудные жизненные обстоятельства, потеряли работу. Среди иностранцев гражданские пособия чаще всего получали украинцы. У них не было никакой мотивации идти работать, потому что им также предоставляли бесплатное жилье, оплату отопления, медстраховку и языковые курсы.

Пособие составляет €563 на взрослого и от €357 на ребенка. Семье, состоящей из трех-четырех человек, можно вполне прилично жить и не работать. По данным на июнь прошлого года, в Германии были трудоустроены лишь порядка 30% украинских беженцев.

Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Выгонят ли «паразитов украинцев» из Германии

Ряд политиков ФРГ выразили обеспокоенность тем, что власти тратят большие средства на пособия для выходцев с Украины. В январе баварская ветвь оппозиционной партии Альтернатива для Германии (АдГ) предложила выгнать из страны все 1,2 млн беженцев с Украины обратно домой, поскольку «там места для них вполне достаточно». Крайне правых поддерживают многие беспартийные политически активные немцы.

«Ленивые паразиты — вот что мы о них думаем. Грубые и жестокие, которые не способны вести себя корректно и испытывают дефицит цивилизованности», — высказал свое отношение к украинским беженцам в разговоре с NEWS.ru житель южной части Германии.

При этом он отметил. что ничего не изменится, федеральное правительство и дальше будет реализовывать проукраинскую и проиммигрантскую повестку.

«Зедер выдает себя за последнего хранителя немецкой консервативной рациональности и „предостерегающий голос юга Германии“. Однако он полностью усвоил роль лидера ХСС и премьер-министра Баварии, которую играли все другие „вельможи“ ХСС. Ослепляя и отвлекая консервативную аудиторию грандиозными банальностями, он использует „девиз дорожного движения“: „Сигнал направо, поворот налево!“», — сказал собеседник NEWS.ru.

По словам германского политолога Александра Рара, среди беженцев полно людей, которые приезжают в Германию и понимают, что их никто не заставит работать, и они не работают».

«Получают хорошие деньги и паразитируют — таких полно. Но есть и такие, которые хотели бы работать — честно зарабатывать деньги по своей профессии. Но не могут это сделать, потому что здесь сложная бюрократия, которая не дает им трудиться из-за бюрократических препонов», — сказал Рар NEWS.ru.

По его словам, в последние десятилетия Европа защищала свои рынки от иностранных работников, чтобы давать рабочие места европейцам. Сейчас это стало проблемой, потому что своих сотрудников не хватает, а чужеземцев, даже квалифицированных, не принимают по профессии. «Но большинство беженцев сидят на диванах в довольно приличных квартирах и паразитируют на германском обществе», — отметил Рар.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что для украинских беженцев хуже, чем высылка из ФРГ

По словам служившего в Германии в разведке военного эксперта Александра Собянина, у немцев богатый опыт угона украинцев на работу в Германию в ходе Второй мировой войны, где они показали себя достаточно эффективными подневольными работниками на промышленных предприятиях.

«Сейчас перед немцами стоит схожая проблема — падение промышленного производства из-за роста цен на энергию и ресурсы при дорогой рабочей силе и издержках. Реализовывать грандиозную программу милитаризации экономики, запущенную правительством, необходимо. Поэтому в какой-то момент украинцев, лишенных денег за тунеядство, заставят работать под угрозой высылки прямиком на фронт», — сказал Собянин NEWS.ru.

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