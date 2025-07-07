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07 июля 2025 в 14:19

«Объявят войну мигрантам»: политолог о запрете партии АдГ в Германии

Политолог Перенджиев: при запрете АдГ в ФРГ усилятся антимигрантские настроения

Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

При запрете немецкой партии «Альтернатива для Германии» усилятся антимигрантские настроения, заявил NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, политическое объединение пытается сгладить конфликт в социуме, который нарастает из-за нежелания немцев кормить мигрантов.

Есть нелегальная миграция: украинцы, мигранты с Ближнего Востока, из Африки. Они явно не заинтересованы в том, чтобы соблюдать интересы Германии, они присосались к социальной системе, серьезно повисли на бюджете Германии и наносят вред непосредственно самим этническим немцам. Так что в этом отношении партия «Альтернатива для Германии», хоть ее обвиняют в экстремизме, пытается сгладить отношения внутри социума. А если ее запретят, появятся откровенные боевые группы молодчиков, которые начнут объявлять войну всем мигрантам и применять насилие. Правительство ничего с этим не сделает, — сказал Перенджиев.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц должен провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского кризиса. По его словам, Берлин и Москва должны прийти к согласию по этой теме.

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