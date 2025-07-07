Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 14:36

«Поднимет голову фашизм»: политолог о последствиях раскола в ФРГ для России

Политолог Перенджиев: при расколе в Германии Россия снова столкнется с фашизмом

Александр Перенджиев Александр Перенджиев Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Россия снова может столкнуться с фашизмом при расколе в ФРГ на фоне возможного запрета партии «Альтернатива для Германии», заявил NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, в стране уже сильны антироссийские настроения, которые возглавляет канцлер Фридрих Мерц.

Конфликты сказываются на нас тоже нелучшим образом. В Германии проживают русские люди, которые также страдают от этого. Мы будем иметь дело уже не с обычными протестами, а с настоящими внутренними конфликтами. Не с солидной и респектабельной Германией, а с полубандитской и националистически настроенной. ФРГ может создать ситуацию, когда снова поднимет голову фашизм, а значит, появятся силы, которые начнут его финансировать. И Германия будет стараться направить эти силы против России, как уже и происходит, — антироссийская политика во главе с мерзким немецким канцлером, — сказал Перенджиев.

Ранее представитель партии «Альтернатива для Германии» Маттиас Мосдорф заявил, что реакция председателя бундестага Юлии Клекнер на обращение российского коллеги Вячеслава Володина после заявления Мерца о Второй мировой войне была проявлением политической глупости. Канцлер напомнил о годовщине высадки в Нормандии в 1944 году и высказался о роли американцев в операции, но не упомянул о вкладе Красной армии в освобождение от нацистов.

Германия
ФРГ
Россия
фашизм
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Политолог ответил, почему лидеры БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
SHOT: арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов
Велозабег в Москве закончился травмами
В ГД оценили шансы переноса места переговоров из-за поставок дронов Украине
Стало известно о задержании экс-замглавы Росгвардии
В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Адвокат раскрыл, удастся ли установить личности шантажистов Смолова
Добронравов признался, почему игнорирует «Игру в кальмара»
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.