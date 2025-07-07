Россия снова может столкнуться с фашизмом при расколе в ФРГ на фоне возможного запрета партии «Альтернатива для Германии», заявил NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, в стране уже сильны антироссийские настроения, которые возглавляет канцлер Фридрих Мерц.

Конфликты сказываются на нас тоже нелучшим образом. В Германии проживают русские люди, которые также страдают от этого. Мы будем иметь дело уже не с обычными протестами, а с настоящими внутренними конфликтами. Не с солидной и респектабельной Германией, а с полубандитской и националистически настроенной. ФРГ может создать ситуацию, когда снова поднимет голову фашизм, а значит, появятся силы, которые начнут его финансировать. И Германия будет стараться направить эти силы против России, как уже и происходит, — антироссийская политика во главе с мерзким немецким канцлером, — сказал Перенджиев.

Ранее представитель партии «Альтернатива для Германии» Маттиас Мосдорф заявил, что реакция председателя бундестага Юлии Клекнер на обращение российского коллеги Вячеслава Володина после заявления Мерца о Второй мировой войне была проявлением политической глупости. Канцлер напомнил о годовщине высадки в Нормандии в 1944 году и высказался о роли американцев в операции, но не упомянул о вкладе Красной армии в освобождение от нацистов.