«Ситуация крайне напряженная»: Гладков сообщил об атаке на энергообъекты

Вооруженные силы Украины ударили ракетами по объектам энергетики в Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в регионе сохраняется крайне напряженная ситуация. При этом средства противовоздушной обороны перехватили все воздушные цели.

Рано утром враг нанес очередные удары ракетами по объектам энергетики. Сейчас с утра поймем, какие есть повреждения. Ситуация, к сожалению, продолжает оставаться на крайне напряженном уровне, — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщал, что за одни сутки украинские войска атаковали семь округов Белгородской области более чем 60 беспилотниками. В результате погиб один человек, еще шесть пострадали. При этом больше всего ударов пришлось по Грайворонскому округу.

До этого еще два человека были ранены при атаке на частный дом в поселке Октябрьский. Как уточнил Гладков, женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями, а мужчину — с баротравмой. В доме также повреждены фасад, крыша и остекление.