27 ноября 2025 в 11:19

«В ноздрю заправлено»: белому веществу в носу Зеленского нашли объяснение

Нарколог Шуров: вылетевшее из носа Зеленского вещество могло быть наркотиком

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Неизвестное белое вещество, которое выпало из носа президента Украины Владимира Зеленского во время его видеообращения к жителям страны, могло быть наркотиком, заявил в беседе с aif.ru врач-психиатр, нарколог Василий Шуров. По его словам, вещество вылетело из носа политика «с космической скоростью».

Очень уж предметно это все вылетело из его носа с космической скоростью. Заметьте, он не чихал, это было на акте дыхания. Поэтому можно догадываться, сколько килограммов там было в ноздрю заправлено, что остатки полетели в зрителей, — подчеркнул эксперт.

Шуров назвал происходящее в ролике печальным зрелищем. По его мнению, случившееся с Зеленским демонстрирует, насколько высоким является его уровень наркотической зависимости. Кроме того, нарколог добавил, что на видео президент Украины выглядел перевозбужденным и «явно находится в состоянии психостимуляции».

Вещество белого цвета вылетело из носа Зеленского в тот момент, когда он говорил о плане США по урегулированию украинского конфликта и необходимости «координации с партнерами». Политик продолжил речь без паузы, подчеркнув, что работает с американскими представителями «круглые сутки».

Владимир Зеленский
наркотики
Украина
наркологи
