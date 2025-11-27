Лукашенко направил России напутственные слова на саммите ОДКБ Лукашенко пожелал России успешного председательства в ОДКБ в 2026 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал России успешного председательства в ОДКБ в 2026 году. Глава государства обратился с этими словами к лидеру РФ Владимиру Путину во время саммита организации в Бишкеке, передает агентство БелТА.

Российской Федерации, вам, Владимир Владимирович, желаю успешного председательства в 2026 году, — сказал Лукашенко.

Ранее Путин заявил, что ОДКБ надежно обеспечивает безопасность и стабильность на всем евразийском пространстве. Он подчеркнул, что объединение защищает суверенитет и территориальную целостность всех стран-участниц. Президент также объяснил, что на фоне тяжелой геополитической обстановки для стран ОДКБ становится важнее продвигать общие интересы и инициативы на мировой арене.

До этого российский лидер предложил провести в преддверии саммита ОДКБ в 2026 году международный экспертный форум. Он отметил, что это вполне логично на фоне происходящих в мире событий. К участию в форуме планируется привлечь не только делегации государств членов, но и представителей дружественных стран, многосторонних структур и интеграционных объединений.