27 ноября 2025 в 10:32

В Краснодарском крае раскрыли последствия ночной атаки дронов

В Краснодарском крае из-за атаки дронов были повреждены несколько домов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Славянском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата повредили четыре частных жилых дома и одно коммерческое помещение, сообщили в оперативном штабе региона. По официальной информации, падение обломков БПЛА произошло на территории садового некоммерческого товарищества «Заря». В одном из частных домов возникло возгорание кровли, его уже потушили. В другом доме повреждены окна.

В Славянском районе в ночь с 26 на 27 ноября обломки БПЛА повредили четыре частных дома и коммерческое помещение. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы. Также из-за атаки БПЛА разрушена часть стены строящегося дома, повреждены бытовые постройки и летняя кухня на одном из участков, здание магазина, — сказали в оперштабе.

Там также подтвердили отсутствие пострадавших среди местного населения. На месте происхождения работают сотрудники оперативных и специальных служб, которые продолжают оценивать последствия инцидента.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что обломки сбитого украинского беспилотника повредили неэксплуатируемое одноэтажное здание в поселке Тамала. Также в результате инцидента повреждены оконные конструкции в близлежащем многоквартирном доме.

