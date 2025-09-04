Президент Украины Владимир Зеленский хочет обмануть США заключением договора о ресурсах, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. По его словам, украинский лидер, также подписавший соглашение с Великобританией, мог пообещать одни и те же объекты как Вашингтону, так и Лондону.

Вообще непонятно, какой договор с США заключил Зеленский. Он уже подписал соглашение о столетней дружбе с Великобританией, внес проект закона о ратификации этого договора, и там сколько секретных протоколов, что мама родная. Я думаю, когда они будут вскрыты, мы увидим, что на одни и те же объекты есть несколько предложений и Великобритании, и США. Жулик Зеленский — это шулер высшего пошива, поэтому я не исключаю, что американцы будут удивлены, что их просто кинули, — сказал Олейник.

Он отметил, что в рамках сделки о ресурсах со сторон США будут участвовать негосударственные фирмы, а украинский лидер предложит собственную компанию. По словам экс-депутата Рады, таким образом Украине ничего не достанется, а американцы получат монополию благодаря контрольному голосу при принятии решений по договору.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что экономика США вряд ли получит значительную выгоду от сделки с Украиной по редкоземельным металлам. По его словам, в украинской горнодобывающей отрасли наблюдается больше шумихи, чем реальных перспектив.