Новосибирец отдал более 1 млн рублей за услуги «целительницы»

В Новосибирске местный житель отдал 1,3 млн рублей 52-летней женщине за «целительные» услуги, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на областную прокуратуру. В отношении нее возбудили уголовное дело.

По данным следствия, женщина познакомилась с потерпевшим весной 2025 года. Узнав о проблемах мужчины с правоохранительными органами, она предложила ему свою платную «помощь».

Как выяснилось, с мая по август 2025 года подозреваемая получила от потерпевшего 290 тысяч рублей. Позже мужчина передал ей еще 1 млн рублей. «Целительницу» задержали сотрудники УФСБ в момент получения второго денежного транша.

Ранее жительница Москвы обратилась в суд с требованием взыскать с экстрасенса 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Женщина утверждает, что проведенные магические ритуалы привели к серьезным жизненным проблемам.