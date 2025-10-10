Москвичка потеряла все после обращения к экстрасенсу Москвичка требует 1,3 млн с экстрасенса за неработающие магические ритуалы

Жительница Москвы обратилась в суд с требованием взыскать с экстрасенса 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает Telegram-канал Baza. Женщина утверждает, что проведенные магические ритуалы привели к серьезным жизненным проблемам.

По информации журналистов, пострадавшая обратилась к ясновидящей в надежде улучшить свою жизнь. После первого же сеанса клиентка поверила в «крутое и беззаботное будущее», которое, якобы должно наступить, и поэтому уволилась с работы. Однако последующие ритуалы не принесли ожидаемых результатов — вместо финансового благополучия женщина столкнулась с потерей аппетита, депрессией, распадом личных отношений и утратой жилья.

В досудебной претензии истица требовала вернуть 8,5 тысяч рублей за оплаченные услуги и компенсировать 1,3 миллиона рублей морального ущерба. В ходе разбирательства удалось вернуть только стоимость сеансов, тогда как основная сумма компенсации удовлетворена не была.

Ранее сообщалось, что епископ Скопинский и Шацкий Питирим предупредил об опасности даже однократного обращения к гадалкам, включая попытки узнать судьбу военнослужащих. По его словам, подобные эзотерические практики открывают путь демоническим силам в душу человека и наносят духовный вред.