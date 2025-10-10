Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 10:21

Москвичка потеряла все после обращения к экстрасенсу

Москвичка требует 1,3 млн с экстрасенса за неработающие магические ритуалы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Москвы обратилась в суд с требованием взыскать с экстрасенса 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает Telegram-канал Baza. Женщина утверждает, что проведенные магические ритуалы привели к серьезным жизненным проблемам.

По информации журналистов, пострадавшая обратилась к ясновидящей в надежде улучшить свою жизнь. После первого же сеанса клиентка поверила в «крутое и беззаботное будущее», которое, якобы должно наступить, и поэтому уволилась с работы. Однако последующие ритуалы не принесли ожидаемых результатов — вместо финансового благополучия женщина столкнулась с потерей аппетита, депрессией, распадом личных отношений и утратой жилья.

В досудебной претензии истица требовала вернуть 8,5 тысяч рублей за оплаченные услуги и компенсировать 1,3 миллиона рублей морального ущерба. В ходе разбирательства удалось вернуть только стоимость сеансов, тогда как основная сумма компенсации удовлетворена не была.

Ранее сообщалось, что епископ Скопинский и Шацкий Питирим предупредил об опасности даже однократного обращения к гадалкам, включая попытки узнать судьбу военнослужащих. По его словам, подобные эзотерические практики открывают путь демоническим силам в душу человека и наносят духовный вред.

гадалки
экстрасенсы
компенсации
суды
Москва
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве подтвердили серьезный урон энергоинфраструктуре Украины
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 октября: где сбои в РФ
«Пытаются придавить»: политолог оценил возможные санкции США против Китая
Путин пригласил лидеров СНГ на встречу в преддверии Нового года
Переведенный под домашний арест журналист встретился с дипломатами
«Важно для всех нас»: Путин объяснил, к чему должны стремиться страны СНГ
Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса
Продюсер раскрыл, почему возникли слухи о разводе Джигана и Самойловой
Путин раскрыл, в какой валюте торгуют страны СНГ между собой
В России предположили, кому достанется Нобелевская премия по экономике
Путин оценил результаты саммита России-США на Аляске
США введут войска в Израиль для поддержки международных сил в Газе
Российская телеведущая заявила, что делала аборт
Дочь Кончаловского уходит от мужа
В МВД раскрыли, как распознать попытку кражи номера телефона
Путин: двери Евразийского экономического союза открыты для новых участников
Кинолог рассказал, какой витамин необходим собаке в холодное время
Водитель без прав погиб вместе с пассажирами из-за ошибки на дороге
Магнитные бури сегодня, 10 октября: что завтра, боли, сильное напряжение
Дочь Пола Ньюмана умерла в возрасте 72 лет
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.