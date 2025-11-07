Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В МИД раскрыли, готова ли Россия к ситуационному сотрудничеству с США

РФ готова ситуационно сотрудничать с США, несмотря на разногласия в энергетике

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россия готова к ситуационному сотрудничеству с США, несмотря на полярность интересов двух стран в энергетике, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС. Дипломат подчеркнул, что Москва сохраняет прагматичный подход к возможной кооперации, передает ТАСС.

Если идет разумный подход к энергосбережению, к энергобалансу, к зеленой энергетике, если мы здесь согласны и мы можем вместе противостоять агрессивному «зеленому лобби» европейцев, значит, будем это тоже делать, — пояснил Биричевский.

Представитель МИД отметил, что российская сторона осознает стремление США «отовсюду отжать» Россию в энергетической сфере. При этом он акцентировал готовность Москвы поддерживать разумные инициативы, включая тезис о свободе выбора потребителем различных типов двигателей.

Ранее член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна на этом фоне заявила, что Соединенным Штатам следует вести открытый диалог о мире и торговле с Россией, а не провоцировать военное противостояние. Она подчеркнула, что Вашингтону следует отказаться от неоконсервативной программы конфронтации с Москвой

