07 ноября 2025 в 14:37

Рубио назвал основного кандидата от республиканцев на выборах 2028 года

Politico: Рубио считает Вэнса главным кандидатом на выборах от республиканцев

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио в частных беседах называл вице-президента Джей Ди Вэнса главным претендентом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах, пишет Politico со ссылкой на информированные источники. Согласно полученным данным, глава Госдепа доверительно рассказал об этом своим приближенным.

Марко Рубио в частном порядке сообщил своим доверенным лицам, что Джей Ди Вэнс является основным кандидатом от республиканцев на выборах 2028 года, — сказано в материале.

Отмечается, что в июле текущего года госсекретарь уже позитивно оценивал потенциальную кандидатуру Вэнса. Тогда он охарактеризовал вице-президента как отличного претендента от республиканцев в предстоящей избирательной кампании.

Ранее стало известно, что губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подтвердил свои амбиции стать кандидатом в президенты США на выборах 2028 года от демократов. Политик заявил, что рассмотрит возможность выдвижения после промежуточных выборов, запланированных на следующий год.

