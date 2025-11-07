Москвичей предупредили о погодной аномалии на следующей неделе Синоптик Ильин: в Москве с 10 по 16 ноября будет превышение климатической нормы

В период с 10 по 16 ноября в Москве прогнозируется температура выше климатической нормы, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, москвичам предстоит столкнуться с осадками, в том числе с мокрым снегом.

Метеорологическая зима в столичном регионе откладывается, и ранее прогнозируемых слабых заморозков москвичам ждать не стоит. Самая холодная температура недели составит 0 градусов в отдельных районах Подмосковья. В некоторые дни местами будет до 10 градусов тепла, что выше климатической нормы примерно на пять и более пунктов. В период с 10 по 12 ноября в столице ожидается слабый дождь, ночью столбик термометра не поднимется выше 5 градусов, а днем — будет колебаться в диапазоне от 5 до 7, — поделился Ильин.

Он отметил, что в ночь на 13 ноября температура опустится до 1–3 градусов тепла, местами около 0, а днем воздух прогреется до 4–9 градусов. 14 ноября, по словам синоптика, ночью будет 3–6 градусов, а днем местами до 7. Кроме того, предупредил Ильин, в дневные и вечерние часы ожидаются осадки в виде дождя, а также возможен мокрый снег.

15 ноября будет облачно, без осадков. Ночью по области температура составит от 1 до 6 градусов тепла, днем — до 9. В воскресенье, 16 ноября, облаков станет меньше, дождя не ожидается. Ночью минимальная температура будет в диапазоне от 4 до 6 градусов, а днем потеплеет до 6–9, — добавил синоптик.

Он подчеркнул, что в понедельник атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, но уже к пятнице опустится до 745. По данным Ильина, к выходным возможен сильный рост атмосферного давления. Синоптик заключил, что ветер в начале недели будет слабым, но к среде изменит направление на восточное и северо-восточное с максимальной скоростью до четырех метров в секунду.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что в Москве на предстоящих выходных, 8 и 9 ноября, будет тепло и пасмурно. По его словам, температура останется прежней, как и в конце недели.