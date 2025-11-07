Москвичам пообещали теплые и пасмурные выходные Метеоролог Шувалов: в Москве 8 и 9 ноября будет тепло и пасмурно

В Москве в грядущие выходные, 8 и 9 ноября, установится теплая и пасмурная погода, рассказал MIR24.TV руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, температура останется на том же уровне, что и в конце недели.

В субботу дневная температура будет на том же уровне, что и в конце рабочей недели: 8–10 градусов. Есть вероятность дождя, но очень небольшого. Давление по-прежнему чуть-чуть выше нормы, 746-748 мм ртутного столба, — рассказал Шувалов.

Метеоролог отметил, что такие показатели находятся выше климатической нормы. По его словам, похолодание наступит только к середине следующей недели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что автомобилистам нужно заменить летние шины на зимние до резкого похолодания 11 ноября. По его словам, среднесуточная температура на следующей неделе станет отрицательной.