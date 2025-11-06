Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 12:52

«Время пришло»: москвичей призвали поторопиться со сменой шин на автомобиле

Вильфанд: автомобилистам нужно заменить шины до похолодания 11 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобилистам нужно заменить летние шины на зимние до резкого похолодания 11 ноября, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, среднесуточная температура на следующей неделе станет отрицательной.

Среднесуточная температура будет отрицательной. Поэтому пора поторопиться со сменой автомобильных шин, время пришло, — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что в ближайшее время не ожидается радиационных туманов. Он добавил, что погода ожидается облачной, возможны дожди и небольшой снег.

Ранее Вильфанд заявил, что со вторника, 11 ноября, в Москве похолодает сразу на восемь градусов. Он пояснил, что по ночам показатели термометра будут отрицательными, а днем — колебаться около нуля. Метеоролог обратил внимание на то, что похолодание будет казаться существенным, хотя ожидаемая температура считается типичной для второй декады ноября.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что формирование снежного покрова начнется в Москве с 13 ноября. К третьим выходным месяца он может достигнуть трех — пяти сантиметров.

Россия
Москва
шины
Роман Вильфанд
прогнозы
