04 ноября 2025 в 13:08

Москвичам рассказали, когда столица покроется снегом

Метеоролог Тишковец: Москва начнет покрываться снегом с 13 ноября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Формирование снежного покрова начнется в Москве с 13 ноября, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец РИА Новости. К третьим выходным месяца он может достигнуть трех — пяти сантиметров. По словам специалиста, текущая неделя останется теплой, после чего последует резкое похолодание с переходом дождей в мокрый снег.

Столбики термометров устремятся к нулевой отметке. <...> С 13 ноября московская земля станет постепенно «белеть» — начнется формирование снежного покрова, который к последующим выходным — к 15 и 16 ноября — уже может составить три — пять сантиметров, — сказал метеоролог.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что первый в сезоне снег выпал 13 октября в Подмосковье и Новой Москве. Атмосферные осадки в виде снега также были отмечены на территориях соседних Смоленской, Калужской и Ярославской областей.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящий зимний период может отличаться аномально низкими температурными показателями в сравнении с предыдущими годами. По его словам, в январе и феврале 2026 года прогнозируется существенное похолодание при сохранении общего температурного фона в рамках средних многолетних значений.

