Москвичей предупредили о резком снижении температуры на восемь градусов

Со вторника, 11 ноября, в Москве похолодает сразу на восемь градусов, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, по ночам показатели термометра будут отрицательными, а днем — колебаться около нуля.

Со вторника прогнозируется понижение температуры, ночные значения станут отрицательными, дневные будут колебаться от нуля, — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что похолодание будет казаться существенным, хотя ожидаемая температура считается типичной для второй декады ноября. Он добавил, что в Москве на следующей неделе возможен небольшой снег.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что формирование снежного покрова начнется в Москве с 13 ноября. К третьим выходным месяца он может достигнуть трех — пяти сантиметров. Текущая неделя останется теплой, после чего последует резкое похолодание с переходом дождей в мокрый снег.

До этого Вильфанд заявил, что предстоящий зимний период может отличаться аномально низкими температурными показателями в сравнении с предыдущими годами. Он пояснил, что в январе и феврале 2026 года прогнозируется существенное похолодание при сохранении общего температурного фона в рамках средних многолетних значений.