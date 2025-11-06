Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 09:32

Москвичей предупредили о резком снижении температуры на восемь градусов

Вильфанд: с 11 ноября в Москве похолодает сразу на восемь градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Со вторника, 11 ноября, в Москве похолодает сразу на восемь градусов, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, по ночам показатели термометра будут отрицательными, а днем — колебаться около нуля.

Со вторника прогнозируется понижение температуры, ночные значения станут отрицательными, дневные будут колебаться от нуля, — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что похолодание будет казаться существенным, хотя ожидаемая температура считается типичной для второй декады ноября. Он добавил, что в Москве на следующей неделе возможен небольшой снег.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что формирование снежного покрова начнется в Москве с 13 ноября. К третьим выходным месяца он может достигнуть трех — пяти сантиметров. Текущая неделя останется теплой, после чего последует резкое похолодание с переходом дождей в мокрый снег.

До этого Вильфанд заявил, что предстоящий зимний период может отличаться аномально низкими температурными показателями в сравнении с предыдущими годами. Он пояснил, что в январе и феврале 2026 года прогнозируется существенное похолодание при сохранении общего температурного фона в рамках средних многолетних значений.

Россия
Москва
Роман Вильфанд
падения
температуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росфинмониторинге объяснили, можно ли оплачивать товары переводом
В Госдуме выступили против идеи уменьшить длительность летних каникул
Стало известно, сколько чиновников задержали в России в 2025 году
Таможенники обнаружили ценную литографию при попытке незаконного ввоза
Тюменский производитель мяса «кормил» покупателей сальмонеллой
В России зафиксировали новые вспышки ВИЧ-инфекции
В Грузии объяснили необходимость запрета оппозиционных партий
Натуральные ткани возвращаются: почему хлопок снова в моде
На энергоблоке Нововоронежской АЭС завершили ремонт с модернизацией
Оскорбившей участников СВО блогеру из Иркутска назначили суровое наказание
Погода в Москве в четверг, 6 ноября: жителям предсказали рекордное тепло?
Список погибших из-за пожара в Сургуте расширился
В России разработали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 ноября: где сбои в России
Музкритик раскрыл, какой альбом стал лебединой песней группы Queen
Появились новые детали о погибших при пожаре в Сургуте
Рютте съязвил о заседании Совбеза РФ по ядерным испытаниям
Пожелавшую смерти бойцам СВО блогера осудили за другое преступление
Иноагенты готовят кампанию против участников СВО на выборах в Госдуму
Британия заявила о готовности «коалиции желающих» к миру
Дальше
Самое популярное
Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.