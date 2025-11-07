Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 15:34

На Украине выдвинули заочные обвинения против Собянина

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Служба безопасности Украины выдвинула заочные обвинения против мэра Москвы Сергея Собянина, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ему ставится в «вину» организация мероприятий по набору личного состава в ВС РФ на территории Москвы, а также участие в реализации мер по поддержке российского военно-промышленного комплекса.

Ранее СБУ объявила в розыск заведующего отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ им. А. С. Пушкина, археолога Владимира Толстикова, руководящего Боспорской археологической экспедицией в Керчи. Информация о Толстикове внесена в базу 27 июня 2025 года. Толстиков является заслуженным деятелем искусств России, награжден по указу президента медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

До этого Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего ведущего телеканала RT Антона Красовского. Об этом свидетельствуют официальные базы данных украинских правоохранительных органов. Журналист находится в розыске с февраля 2025 года. Основанием для розыска стали обвинения в якобы «посягательстве на территориальную целостность Украины».

