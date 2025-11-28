Болгарка для дома и дачи: советы по выбору диаметра диска

На даче и в гараже угловая шлифовальная машина (УШМ), или болгарка, незаменима для множества задач: резки металла, бетона, камня, шлифовки поверхностей и зачистки ржавчины. Кстати, слово «болгарка» закрепилось в русском языке с 1970-х годов, когда первые подобные инструменты завозили из Болгарии, и название осталось, несмотря на то что современные УШМ производят во многих странах.

Какую выбрать болгарку для дачи и гаража, зависит от того, какие именно работы предстоят. Болгарки бывают разных размеров дисков: от 115 до 230 мм.

Модели с диском 125 мм — самый универсальный вариант для дома и дачи. Они легкие, удобные и отлично справляются с резкой профильных труб, металлических уголков, плитки и арматуры. Глубина реза таких болгарок обычно до 30–40 мм.

Для более тяжелых задач, например, резки кирпича, бетонных блоков или толстых труб, выбирают болгарку с диском 180–230 мм. Такие инструменты мощнее и тяжелее, но обеспечивают глубину реза до 60–70 мм.

Мощность болгарки — еще один важный параметр.

Для домашних нужд хватит 800–1300 Вт.

Модели с мощностью ниже 1000 Вт подойдут для легких работ, а 1200–1500 Вт — для более сложных задач.

Для профессиональных строительных работ и частой эксплуатации выбирают болгарки с мощностью от 1500 Вт.

При выборе болгарки для дачи и гаража учитывайте не только мощность и размер диска, но и эргономику, наличие плавного пуска, защитных функций и удобства работы. Сетевые модели дешевле и мощнее, аккумуляторные — мобильнее.

Какую выбрать болгарку для дачи и гаража, решать вам: если планируете легкие работы, берите компактную модель 125 мм, если предстоит масштабная стройка — выбирайте 180–230 мм. Главное — соблюдайте технику безопасности: используйте защитные очки, перчатки и следите за состоянием диска.

