Сильное землетрясение зафиксировали у берегов страны Латинской Америки

Землетрясение магнитудой 5,7 балла зафиксировали у берегов Мексики, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров.

По данным центра, эпицентр землетрясения располагался в 105 км от города Гуаймас с населением 113 тыс. человек. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Ранее жители Сахалина почувствовали землетрясение на уровне 5-6 баллов. Подземные толчки ощущались в селах Мгачи, Тымовское и Ноглики, также близко к эпицентру находились Иркир, Арги-Паги и Чир-Унвд. По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине примерно 6 километров.

До этого у юго-восточного побережья Камчатского края зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,2 — подземные толчки ощутили жители региона. Эпицентр находился в Тихом океане в 154 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 22,3 километра. После основного толчка в течение 30 минут последовали еще четыре повторных. Угроза цунами не объявлялась.