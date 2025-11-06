Жители российского региона почувствовали сильные подземные толчки

Жители Сахалина почувствовали землетрясение на уровне 5-6 баллов, сообщается на сайте Eqalert. Подземные толчки ощущались в селах Мгачи, Тымовское и Ноглики, также близко к эпицентру находились Иркир, Арги-Паги и Чир-Унвд.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине примерно 6 км. Как отметило издание ACTB, жители упомянутых населенных пунктов на Сахалине ощутили резкий короткий толчок, некоторые дома трясло до такой степени, что люди внезапно просыпались.

Ранее в Сети появились кадры разрушений после землетрясения в Афганистане, которое произошло в ночь на 3 ноября. На них видно, как жители разбирают завалы и помогают пострадавшим. Из-за землетрясения погибли 27 человек, еще около 830 получили травмы.

До этого у юго-восточного побережья Камчатки зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,2 — подземные толчки ощутили жители региона. Эпицентр находился в Тихом океане в 154 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 22,3 километра. После основного толчка в течение 30 минут последовали еще четыре повторных. Угроза цунами не объявлялась.