Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 20:15

Появились кадры разрушений после землетрясения в Афганистане

Фото: HAMID SABAWOON / EPA

В Сети появились кадры разрушений после землетрясения в Афганистане, которое произошло в ночь на 3 ноября, передает телеканал TOLOnews. На видео заметно, как жители разбирают завалы и помогают пострадавшим. Из-за землетрясения погибли 27 человек, еще около 830 получили травмы.

На опубликованных кадрах также видны обрушившиеся кирпичные стены и балки, которые завалили комнаты, превратив дома в груды обломков. Жители с помощью подручных инструментов пытаются достать тех, кто остался под завалами.

Разрушения зафиксированы в провинциях Балх и Саманган, а также в Сари-Пуль, Кундуз и Баглан. Эпицентр землетрясения располагался в 37 километрах к северо-западу от Мазари-Шарифа, а очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее у юго-восточного побережья Камчатки зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,2 — подземные толчки ощутили жители региона. Эпицентр находился в Тихом океане в 154 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 22,3 километра. После основного толчка в течение 30 минут последовали еще четыре повторных. Угроза цунами не объявлялась.

землетрясения
Афганистан
разрушения
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн раскритиковал концерт скандального блогера в Курске
Стало известно, в каком месте ежедневно хоронят десятки солдат ВСУ
Поездка Мишустина на Aurus в Китае попала на видео
В Харьковской области ликвидировали молодого лейтенанта ВСУ
ВСУ лишились элитного подразделения из-за «мясных штурмов»
Активисты «Антифы» признались в поджоге машины депутата АдГ
Будущий премьер Чехии поддержал идею санкций против митрополита РПЦ
Евросоюзу предрекли «отопительный ад» после отказа Катара поставлять газ
Огромная волна чуть не смыла в море авто вместе с рыбаками на Камчатке
Россия и Китай подписали коммюнике по итогам переговоров в Ханчжоу
Россиянин вернулся в свою квартиру и нашел в диване труп пятилетней девочки
Президент Ирана перевел свою зарплату на благотворительность
В Зеленограде водитель грузовика сбил 10-летнего самокатчика
Суд вынес приговор пенсионеру, ударившему костылем экс-премьера Чехии
Пресняков, Монеточка, Шац: кто из сбежавших артистов тоскует о России
Власти ЮАР высказались о возможной встрече Путина и Трампа в Йоханнесбурге
«Думали — все»: Гном Гномыча увезли в больницу после ледового шоу
Мощное землетрясение в Афганистане попало на видео
Бритни Спирс удалила Instagram после череды скандалов
Появились кадры разрушений после землетрясения в Афганистане
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.