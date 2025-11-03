В Сети появились кадры разрушений после землетрясения в Афганистане, которое произошло в ночь на 3 ноября, передает телеканал TOLOnews. На видео заметно, как жители разбирают завалы и помогают пострадавшим. Из-за землетрясения погибли 27 человек, еще около 830 получили травмы.

На опубликованных кадрах также видны обрушившиеся кирпичные стены и балки, которые завалили комнаты, превратив дома в груды обломков. Жители с помощью подручных инструментов пытаются достать тех, кто остался под завалами.

Разрушения зафиксированы в провинциях Балх и Саманган, а также в Сари-Пуль, Кундуз и Баглан. Эпицентр землетрясения располагался в 37 километрах к северо-западу от Мазари-Шарифа, а очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее у юго-восточного побережья Камчатки зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,2 — подземные толчки ощутили жители региона. Эпицентр находился в Тихом океане в 154 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 22,3 километра. После основного толчка в течение 30 минут последовали еще четыре повторных. Угроза цунами не объявлялась.