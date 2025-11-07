Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 15:40

В МИД России раскрыли, чем занимается Еврокомиссия на Украине

Захарова уличила Еврокомиссию в разжигании конфликта на Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Еврокомиссия занимается разжиганием конфликта на Украине и способствует его эскалации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. При этом, считает дипломат, в ЕК старались всячески завуалировать свою деятельность.

Я думаю, что Еврокомиссия делала вид, что занимается неким мироустройством на Украине по своему образцу. А на самом деле она занималась ровно противоположным — разжиганием конфликта и его эскалацией, — сказала Захарова.

Однако, по ее словам, многие политические деятели и население в Европе начали осознавать происходящее.

Наверное, лучше говорить о прозрении отдельных журналистов, политических деятелей, которые действительно, возможно, верили навязываемым им нарративам, а теперь понимают, к чему все это привело. Народ в западноевропейских странах начал прозревать, когда люди столкнулись с повышением тарифов и ухудшением жизни, — подчеркнула представитель МИД.

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас обозначила потенциальные сроки вступления в Евросоюз новых членов, среди которых Албания, Молдавия, Украина и Черногория. По ее словам, это может произойти уже к 2030 году. Каллас также назвала членство в ЕС «важной гарантией безопасности» для Киева.

