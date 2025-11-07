Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 16:55

В РБ лучшему игроку футбольного матча вручили сертификат на мизерную сумму

Вратарь «Торпедо-БелАЗа-2» получил сертификат на 50 белорусских рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вратарь белорусского футбольного клуба «Торпедо-БелАЗ-2» из города Жодино Макар Маслеников получил сертификат на 50 белорусских рублей (примерно 1360 рублей) в магазин канцелярских товаров, передает пресс-служба организации. Подарок вручили за то, что спортсмен был признан лучшим футболистом матча с «Витебском-2».

Самой интересной деталью стала грубая орфографическая ошибка. На представленной карточке вместо «Сертификат» было написано большими буквами «Сетрификат».

В октябре полузащитнику жодинского клуба «Торпедо-БелАЗ» Роману Железному тоже преподнесли необычный подарок. Спортсмену подарили сертификат на шаурму за матч с «Полоцком».

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм подарил нападающему клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину бутсы в честь его снайперского рекорда. Об этом сообщила супруга хоккеиста Шубская. На спортивной обуви написаны слова поздравления с забитыми 895 голами.

До этого премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе визита в США подарил американскому президенту Дональду Трампу золотой самурайский шлем кабуто и вазу для цветов Кутани. Сообщивший об этом генсекретарь японского правительства Есимаса Хаяси не стал называть стоимость подарка.

Белоруссия
футболисты
игроки
матчи
подарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятиклассница погибла при падении с 16-го этажа
ПВО России сбили шесть украинских беспилотников за три часа
Стали известны первые детали допросов причастных к убийству Новака в ОАЭ
Врач назвала самые опасные готовые блюда из магазинов
Закуривший на заправке бразилец едва не лишил жизни нескольких человек
Евросоюз сделал неожиданное заявление о запрете на выдачу виз россиянам
Психолог объяснил родителям, что будет, если подталкивать детей к браку
В Петербурге женщине с инвалидностью вернули деньги после нарушения прав
ФСИН опровергла причастность бывшего сотрудника к убийству Новака
Момент крушения вертолета в Дагестане попал на видео
«Врет»: военэксперт высмеял Рютте за слова о превосходстве НАТО над Россией
Джеймс Макэвой погиб на съемках фильма ужасов
Раскрыты жуткие подробности о состоянии выживших при крушении Ка-226
Жену пропавшего бойца СВО жестоко обманула родственница
13-я пенсия в конце 2025 года: кому заплатят, сколько, как получить
Дмитриев раскрыл дальнейшие перспективы переговоров России и США
Акцию «День призывника» провели в Нижнем Новгороде
Британец получил несколько лет тюрьмы за «помощь разведке РФ»
Анджелину Джоли заметили в Тернополе
«Атака против россиян»: в Совфеде отреагировали на визовые ограничения ЕС
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.