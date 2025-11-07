В РБ лучшему игроку футбольного матча вручили сертификат на мизерную сумму

В РБ лучшему игроку футбольного матча вручили сертификат на мизерную сумму Вратарь «Торпедо-БелАЗа-2» получил сертификат на 50 белорусских рублей

Вратарь белорусского футбольного клуба «Торпедо-БелАЗ-2» из города Жодино Макар Маслеников получил сертификат на 50 белорусских рублей (примерно 1360 рублей) в магазин канцелярских товаров, передает пресс-служба организации. Подарок вручили за то, что спортсмен был признан лучшим футболистом матча с «Витебском-2».

Самой интересной деталью стала грубая орфографическая ошибка. На представленной карточке вместо «Сертификат» было написано большими буквами «Сетрификат».

В октябре полузащитнику жодинского клуба «Торпедо-БелАЗ» Роману Железному тоже преподнесли необычный подарок. Спортсмену подарили сертификат на шаурму за матч с «Полоцком».

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм подарил нападающему клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину бутсы в честь его снайперского рекорда. Об этом сообщила супруга хоккеиста Шубская. На спортивной обуви написаны слова поздравления с забитыми 895 голами.

До этого премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе визита в США подарил американскому президенту Дональду Трампу золотой самурайский шлем кабуто и вазу для цветов Кутани. Сообщивший об этом генсекретарь японского правительства Есимаса Хаяси не стал называть стоимость подарка.