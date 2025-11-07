Подделали документы и сбежали в США? Так где сейчас Усольцевы

Подделали документы и сбежали в США? Так где сейчас Усольцевы

В деле пропавших в сибирской тайге Усольцевых появились новые подробности: оказывается, у Сергея в США живет 17-летний сын от второго брака. После развода родителей он с матерью переехал за границу. Мог ли Сергей сбежать к сыну и остаться незамеченным для российских правоохранительных органов, какие у него могли быть мотивы скрыться — в материале NEWS.ru.

Что известно о сыне Усольцева из Америки

Как сообщают СМИ, Матвей Усольцев родился в 2008 году в семье 47-летнего на тот момент Сергея и его 30-летней жены Людмилы Теплых. Брак продлился недолго. Неизвестно, кто из супругов стал инициатором развода. Людмила тогда познакомилась с американским протестантским священником, который в 2000-х годах работал в Железногорске. Позже она вышла за него замуж и родила еще двоих сыновей. А Сергей после развода сошелся с психологом Ириной.

Когда Матвей был совсем маленьким, он с матерью и отчимом переехал в Америку. Они живут в городе Ричмонд, штат Вирджиния. Мальчик изменил имя на новое в американском стиле. Сейчас он учится в частной школе для мальчиков имени Святого Христофора, учрежденной Протестантской Епископальной церковью США.

Сестра Людмилы Дарья писала, что ее племянник — один из лучших учеников школы. По ее словам, у него самые высокие баллы. Женщина отметила, что парню светит Кембридж.

Матвей, тем временем, не забывает свои российские корни. Он до последнего общался с отцом, к нему в гости регулярно ездят бабушка с дедушкой. Парень учит русский язык, читает русскую литературу.

Могли ли Усольцевы сбежать в США

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Семья Усольцевых вполне могла сбежать в США, заявил в разговоре с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, они могли поехать к сыну Сергея и обосноваться там.

«В США работает программа по воссоединению с семьей. Как они могли уехать туда? Через третьи страны. Самые удобные для них в этом плане — Монголия и Казахстан. Могу предположить, что они улетели по поддельным документам», — отметил он.

Игнатов также заявил, что Россия могла бы запросить в аэропортах Монголии и Казахстана записи с камер видеонаблюдения и посмотреть, не попали ли в их поле зрения Усольцевы. Однако это стоило бы сделать раньше, так как с момента исчезновения семьи прошло больше месяца, записи могли не сохраниться, уточнил криминалист.

«Усольцевы, кстати, могли запросить в США политическое убежище. Могу предположить, что это было нужно Сергею, чтобы не возвращать взятые для завода кредиты. Их нужно было выплатить до 14 ноября. Усольцев был далеко не простой человек. Еще с конца 1990-х он плотно сотрудничал с Америкой», — сказал Игнатов.

Кроме того, добавил он, Сергей был связан с методистской церковью в США. Это, по словам криминалиста, непростая организация, которая является одним из ресурсов ЦРУ.

Есть ли в деле Усольцевых украинский след

Когда пропадают люди, особенно имеющие отношение к бизнесу, правоохранительные органы обязательно проверяют версию о побеге, сообщил NEWS.ru адвокат Александр Карабанов. По его словам, Усольцевы вполне могли скрыться за границей, заранее подготовившись к этому.

«Как правило, все это обставляется как несчастные случаи. Заранее готовятся новые комплекты документов. Сейчас их активно продает Украина, потому что там, по сути, все документы уничтожены. Действует упрощенная система формирования и получения бумаг, в том числе виз. Соответственно, Усольцевы могли быть сначала оформлены как украинские беженцы, а потом получить в упрощенном режиме все необходимые для США документы и улететь», — сказал Карабанов.

Он подчеркнул, что комплект документов для новой личности «стоит не так дорого». По его словам, цена сопоставима с хорошей иномаркой.

В каком случае Усольцевым грозит уголовная ответственность

Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

Членам семьи Усольцевых могут грозить уголовные статьи за мошенничество и заведомо ложный донос в случае инсценировки их исчезновения, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, строгость наказания будут зависеть от конкретных действий.

«Если кто-то из членов семьи Усольцевых сознательно сообщил ложные сведения о преступлении, например инсценировал нападение или смерть, это подпадает под статью 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы, если при обмане создавались искусственные доказательства. А если кто-то получил страховые выплаты, пособия или иные деньги, ссылаясь на гибель или пропажу Усольцевых, действия могут квалифицироваться как мошенничество, в том числе по статьям 159.2 УК РФ или 159.5 УК РФ, где также предусмотрено лишение свободы», — пояснил Русяев.

Кроме того, членам семьи Усольцевых также может грозить наказание по статье 322 УК РФ. Юрист отметил, что ответственность по ней наступает в случае незаконного пересечения государственной границы вне установленных пунктов пропуска или без действительных документов.

Читайте также:

Завелся маньяк? В месте пропажи Усольцевых загадочно исчезли двое мужчин

Старый дом и новодел. Как жили Усольцевы: репортаж из Красноярского края

Разобрали на органы и кремировали? Что случилось с белоруской в Мьянме

«Блуждала трое суток в тундре»: как искали пропавшую в горах Урала Захарову