«Блуждала трое суток в тундре»: как искали пропавшую в горах Урала Захарову

Туристку Полину Захарову, пропавшую в горах Челябинской области, нашли живой, сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» региона. Где она была, в каком состоянии находится, как проходили ее поиски, почему не было возбуждено уголовное дело, как в случае с пропавшими в тайге под Красноярском Усольцевыми, — в материале NEWS.ru.

Как пропала туристка Полина Захарова в горах Челябинской области

Захарова пропала в горах Южного Урала из-за внезапно опустившегося тумана. 43-летняя женщина отправилась в поход вместе с другими туристами, но решила самостоятельно подняться на вершину Большого Иремеля. Она планировала сделать фото с пика, чтобы подать заявку на звание «Уральский барс». После этого женщина исчезла.

По словам других туристов, в день восхождения погода испортилась. На гору опустился густой туман, видимость сильно ухудшилась. Когда группа спустилась в лагерь, Захаровой там не было. К поискам женщины подключились спасатели, волонтеры, кинологи и беспилотники.

«Опыт в восхождении у нее есть, она очень часто ходит в горы, и всегда все было хорошо, но в этот раз что-то пошло не так. Весной этого года она уже была на этой горе», — рассказала сестра женщины Ирина.

Захарова является опытной туристкой — она совершала походы в горы с 2021 года. По словам Ирины, запасов еды у сестры практически не было, а все снаряжение осталось в лагере.

Полина Захарова Фото: Социальные сети

Где нашли пропавшую туристку Полину Захарову

Захарову нашли живой во вторник, 21 октября, на так называемой Николаевской тропе, сообщила NEWS.ru ее знакомая. По словам женщины, туристку отвезли на квадроцикле в штаб, где ей оказали медицинскую помощь.

«Не туда пошла. Трое суток бродила, от Тюлюка до Николаевки 58 километров, это 14 часов ходу», — сказала она.

В окрестностях Большого Иремеля нашли женщину, сейчас идет проверка ее личности, заявила NEWS.ru руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» региона Татьяна Андреева. По ее словам, поиски Захаровой были приостановлены.

«Поиски осложнялись плохой погодой. Сегодня стало лучше, подняли БПЛА, вертолеты. Еще применялись квадроциклы. Машинам там пройти сложно. В поисках участвовал наш отряд», — рассказала Андреева.

Перед тем как спасатели нашли Захарову, они обнаружили ее следы на снегу, сообщила участвовавшая в операции волонтер Ольга. Однако сестра Полины опровергла эту информацию. По ее данным, это был след одного из участников группы.

В МЧС уточнили, что к поисковым работам была привлечена совместная группировка сил и средств Республики Башкортостан и Челябинской области численностью 104 человека. Были задействованы 20 единиц техники. В операции также участвовали служебные собаки.

«Силами поисково-спасательных отрядов, полиции и волонтеров обследовано 27 километров лесных троп вдоль реки Тыгын от населенного пункта Николаевка в Республике Башкортостан до горы Большой Иремель. Со стороны Челябинской области обследовано 38 километров лесных троп в районе горы Большой Иремель», — сообщили в МЧС.

Поиски, потерявшаяся в Республике Башкортостан на горе Большой Иремель, найдена в районе Тыгынских болот Фото: t.me/mchs_74

Что известно о местности, где нашли туристку Захарову

Гора Большой Иремель расположена на границе Башкирии и Челябинской области. Ее высота — 1582 метра. Это место пользуется большой популярностью у туристов. Его любят не только за природные красоты, но и за таинственные легенды. Например, некоторые башкиры верят в то, что на горе живут боги и сбываются желания.

Большой Иремель представляет собой плато, покрытое горной тундрой и «каменной рекой» — курумником. В некоторых местах находятся огромные валуны. Они особенно опасны, когда заметены снегом: в расщелины легко провалиться.

Почему не было возбуждено уголовное дело после пропажи туристки Захаровой

Уголовное дело может быть возбуждено, если путешественники пропадают при обстоятельствах, позволяющих считать, что они были похищены или убиты, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.

«Уголовное дело могут возбудить, если туристы отправились в малолюдную местность, где нет туристических объектов, рядом находятся исправительные колонии или криминальные группировки, которые часто совершают преступления. Если есть основания считать, что в отношении пропавших было совершено особо тяжкое преступление», — объяснил Багатурия.

По словам адвоката, после исчезновения семьи Усольцевых в сибирской тайге уголовное дело возбудили сразу, так как пропала целая семья, включая ребенка. Кроме того, у этой истории был большой общественный резонанс, добавил он.

