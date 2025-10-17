«Найдут нас неживыми»: странное сообщение пропавшего 3 года назад воронежца

В Воронежской области вскрылись резонансные подробности исчезновения 37-летнего Андрея Филиппова, которого уже три года ищет пожилая мать. Пенсионерка нашла подозрительную переписку в его телефоне. О чем ее сын говорил со знакомым за день до своей пропажи, как сейчас живут его родственники — в материале NEWS.ru.

Как пропал Андрей Филиппов

По социальным сетям уже давно гуляют новости с заголовками «Загадочное исчезновение воронежца». Пользователи строят предположения, что с ним произошло: «Он мертв, тело в погребе». И тут же: «Нет, он просто ушел из дома». Андрей жил в Советском районе на улице 9 Января — недалеко от центра Воронежа.

На сайте Следственного комитета по Воронежской области информация о мужчине опубликована в разделе «Пропавшие без вести»: «Осуществляется розыск Андрея Филиппова, 1984 года рождения, который 18 июля 2022 года покинул место жительства, направившись в неизвестном направлении».

«На вид 35–40 лет, рост 180 см, средней полноты, плечи приподнятые, лицо овальное, лоб низкий», — приводятся приметы.

Мужчину объявили в федеральный розыск, его искали сотни волонтеров. На сайте ведомства указывается, что он ушел из дома в черных шортах, белой футболе и сланцах в полоску черного и белого цвета.

Какие новые подробности вскрылись в деле о пропаже Андрея Филиппова

«Переписку в телефоне мы нашли несколько месяцев назад. Все это время куда-то обращались, и нас не слышали. А сейчас достучались, следователи работают», — рассказал NEWS.ru адвокат матери Андрея Александр Матыцин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Недавно пожилая женщина разбирала кладовку в подъезде, где жил ее сын, и случайно нашла его телефон. Женщина включила мобильник и обнаружила переписку со знакомым перед исчезновением. Мужчина сообщал, что выставил на продажу совместный с супругой дом. «Сегодня в восемь вечера приедут бандиты бывшего компаньончика на просмотр дома. Это не шутка, — писал он. — Найдут нас неживыми».

«Когда мы обнаружили переписку, обращались к следователям Воронежа, Москвы с просьбой изъять у нас этот телефон и информацию проверить. Сложно сказать, почему сначала у нас это не удалось. Факт, когда журналисты выставили публикацию, нам тут же позвонил начальник следственного отдела. Сегодня информацию взяли в работу», — поделился адвокат.

Что мать мужчины говорит про его пропажу

В декабре 2024 года мать мужчины Татьяна Филиппова стала героиней шоу «Малахов», где рассказала, что подозревает во всем его бывшую жену Елену, на которую было переписано все имущество мужчины. По словам родственников Андрея, после того как они сошлись, он стал очень замкнутым и подавленным, отвернулся от друзей.

«В тот самый день мы с семьей были на даче. Елене кто-то позвонил по телефону, и после разговора она объявила мужу: „Мы едем домой“. Часов в девять они уехали. Утром я проснулась в четыре часа, оттого что сердце в груди выскакивало и металось. А в шесть позвонила невестка, сказала, что Андрей пропал», — рассказывала в эфире женщина.

Первым делом мать предложила проверить камеры видеонаблюдения, но невестка заверила ее, что они не работают, утверждает Филиппова. По словам Татьяны, 22 июня, незадолго до роковой даты, сын и его жена составили брачный договор. Согласно ему, все, приобретенное в браке, становится собственностью того супруга, на имя которого куплено, — в данном случае это Елена. Довольно быстро после этого она оформила развод, утверждает мать пропавшего.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Затем Елена обратилась в суд с иском о признании Андрея утратившим право пользования жилым помещением, далее — отчуждение дома, который они купили вместе», — говорила женщина в эфире.

Что сама Елена говорит про пропажу мужа

Елена и Андрей познакомились за пять лет до пропажи. Он работал, занимался натяжными потолками, она была парикмахером-стилистом. У них подрастала маленькая дочка. Но, как говорит сама женщина, в последнее время их совместная жизнь была совсем не счастливой.

«У мужа была депрессия. Он не работал и вообще свалил. Бросил меня с ребенком и ушел в монастырь, а свекровь ненавидит меня за то, что он оставил мне недвижимость», — поделилась Елена в эфире телепередачи.

Когда работы не было, семья фактически жила на детские пособия, рассказала ее мать Вера. Она утверждает, что Андрей якобы был очень ленивый. В какой-то момент они купили дом, где хотели жить, и мужчина отделал там цокольный этаж, но вскоре из опасений, что не сможет содержать семью, сбежал, считает она.

«Он тянул всех на дно. В их семье работала одна моя дочь», — утверждает Вера.

Что было после исчезновения Андрея

По словам адвоката Матыцина, сейчас Татьяна Филиппова чувствует себя плохо, четвертый год не оставляя попыток разыскать родного ей человека. Все происходящее сильно подорвало ей здоровье, и силы жить дает только борьба за сына. С внучкой общаться ей не дают, утверждает адвокат.

«Думаю, это будет тема нашего следующего уголовного дела. Скорее всего, в ближайшее время нам придется через суд устанавливать порядок общения бабушки с внучкой. По Семейному кодексу, право на это она имеет», — прокомментировал адвокат.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По его словам, по делу о пропаже мужчины больше года назад было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

«Версии, что случилось, у нас есть, но я не вправе их рассказывать. Пока следствие ведется, я говорить много не могу. Благодаря общественному резонансу следователи начали работать. Думаю, что через две-три недели уже будет результат», — сказал адвокат.

Читайте также:

Намеренно скрылся? Что известно о поисках пропавшего в Босфоре Свечникова

Пропавший фантаст нашелся в морге: почему родным запрещают открыть гроб

Где ты, Леся? В Крыму ищут пропавшую в апреле медсестру, новые подробности