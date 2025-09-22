Студентов предупредили о специальных схемах мошенников

Использование схемы «фейк-босс» от имени руководства вуза и имитация атаки на важные сервисы являются основными способами обмана студентов, которые активно используют мошенники, сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ. В ведомстве подчеркнули, что руководство университета никогда не создает личные чаты со студентами в мессенджерах и не проводит разбирательства в онлайн-формате, поскольку официальное общение происходит исключительно через каналы вуза.

Основные используемые схемы: «фейк-босс» от имени руководства вуза и имитация атаки на важные сервисы, — рассказали в МВД.

В киберполиции также отметили, что явными признаками обмана являются требования немедленных действий и решения ситуаций, поскольку в реальной жизни такие случаи практически не встречаются. Манипуляция именами органов власти также является распространенной тактикой мошенников. Специалисты советуют не поддаваться панике, если в переписке звучат отсылки к ФСБ, МВД или другим ведомствам, а вместо этого немедленно положить трубку и перезвонить по официальным телефонам для проверки информации.

В ведомстве также подчеркивают, что никогда не просят перевести деньги — ни за «восстановление доступа», ни за «закрытие штрафа», ни под любым другим предлогом. Любая просьба о переводе средств является однозначным признаком мошенничества.

До этого в МВД предупреждали, что даже единичный заказ пиццы может привести к утечке персональных данных. Получив доступ к личной информации, мошенники используют ее для методов социальной инженерии и атак на друзей и родственников жертвы. Даже если человек сознательно ничего не публикует в интернете, простая регистрация на сайте или разовый заказ еды уже создают потенциальные риски.