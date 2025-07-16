Где ты, Леся? В Крыму ищут пропавшую в апреле медсестру, новые подробности

Где ты, Леся? В Крыму ищут пропавшую в апреле медсестру, новые подробности

В крымском городе Саки несколько месяцев назад пропала медсестра грязевого санатория Леся Лубинец. На связь она не выходит даже с дочерью-подростком и пожилой мамой. Почему женщина исчезла бесследно, как продвигаются поиски и куда она могла пропасть — в материале NEWS.ru.

Как пропала медсестра в Крыму

Три месяца назад, рано утром 16 апреля 42-летняя Леся Лубинец вышла из дома в городе Саки, чтобы отправиться на работу. Ее путь проследили городские камеры видеонаблюдения. Как пишут СМИ, затем женщина зашла в аптеку и где-то в восьмом часу отправила сообщение своей начальнице: «У меня проблемы. Я не смогу сегодня прийти на работу, извините». После чего бесследно исчезла, а ее телефон перестал быть доступен.

Родственники женщины верят, что она до сих пор жива. В ориентировке, которую поисковики распространили в СМИ и социальных сетях, указаны ее данные: «1983 года рождения, рост 164, телосложение нормальное, волосы светло-крашеные, глаза зеленые. Была одета в пальто бирюзового цвета, джинсы, серые полуботинки».

«Поиски ведутся до сих пор. Больше никаких данных нет», — сообщил корреспонденту NEWS.ru оператор «ЛизаАлерт».

Что известно о пропавшей в Крыму медсестре

У Леси Лубинец 15-летняя дочь. «Женщина она очень любящая, заботливая мать, последние три месяца перед исчезновением работала медсестрой в грязевом санатории», — рассказала NEWS.ru знакомая пропавшей Инна.

«Более позитивного и доброго человека трудно представить. Мы познакомились в роддоме Симферополя в 2019 году: я рожала второго ребенка. От нее я услышала массу добрых слов. Она все время меня поддерживала», — вспомнила Инна.

Леся Лубинец Фото: Социальные сети

Подруга Леси Ирина, которая также занимается поисками, сообщила NEWS.ru, что устроилась в роддом на работу еще в 2003 году, когда там уже работала Леся. «Она — очень трудолюбивый человек, бралась за любую подработку — занималась депиляциями, шугарингом, массажем. Она уволилась в ковидные времена», — рассказала знакомая.

Почему пропала Леся Лубинец

Ирина вспомнила, что еще до замужества Леся брала много подработок, не гнушаясь ничем. С первым мужем она развелась в 2021 или 2022 годах, переехала в Ялту, где встретила некого Джабраила — разведенного отца троих детей. Он очень ревновал женщину.

«Когда мы работали вместе, то часто общались и встречались семьями, на море ездили, а в ковидные времена нас жизнь развела. Только редкие звонки, СМС, поздравления с праздникам — и все», — поделилась Ирина.

По ее словам, с Джабраилом Леся жила совсем недолго — буквально несколько месяцев. Она не выдержала его приступов ревности. Порой он даже бил ее, утверждает подруга пропавшей. После расставания с ним Леся вернулась к мужу, и они прожили до этой зимы вместе.

«Последний раз она мне звонила в январе. Говорит: „Мы расстались“. И не объясняет почему. Когда мы общались последний раз, Леся рассказала, что решила изменить жизнь и устроиться в грязевой санаторий», — поделилась Ирина.

После исчезновения Олеси родственники первым делом заподозрили ее бывшего любовника Джабраила. Но оказалось, что еще в феврале он уехал на родину.

«Не знаю, мог ли он тайно вернуться в Крым», — отметила женщина.

Джабраил Фото: Социальные сети

Как живет семья Леси Лубинец после ее исчезновения

Пропажа Леси принесла всем ее родным и близким огромную боль. Первые дни ее мать «кричала в голос», но она все также надеется на хороший исход, ждет и переживает, рассказала Ирина. Дочка Леси скатилась в учебе, сейчас она живет вместе с отцом.

«Не думаю, что она могла оставить маму и дочь по своей воле. Скорее всего, с ней случилось что-то плохое», — заключила Ирина.

Адвокат Вадим Багатурия объяснил NEWS.ru, что дела о пропавших людях расследуются по приказу Генеральной прокуратуры, МВД или Следственного комитета РФ.

«В моей практике такие кейсы были. Назвать их неординарными сложно. Кто-то из пропавших людей уходит из семьи, кто-то из-за психических отклонений, кого-то могут убить или продать в рабство. Поиск пропавших — работа очень кропотливая и сложная. Этим занимаются криминалисты, которые любят кабинетный стиль работы», — заключил Багатурия.

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