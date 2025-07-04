Мумию пациента нашли в больнице: шокирующие детали, что сказали врачи

В Петербурге Следственный комитет завершил расследование громкого дела о смерти пациента Мариинской больницы. Его мумифицированное тело обнаружили в подсобке через полтора месяца после исчезновения. Перед судом предстанет врач, который принимал мужчину в стационар. В чем именно обвиняется медик, из-за чего умер пациент, почему его долго не могли найти — в материале NEWS.ru.

Как в Мариинской больнице Петербурга пропал тувинец

41-летний уроженец Тувы Айдыс Чындыгыр работал дворником и грузчиком, чтобы содержать сына и пожилую мать. Семья переехала в Санкт-Петербург из Улан-Удэ. Родственники жили дружно, но скромно. Мужчина хотел уйти на СВО, чтобы принести пользу Родине, а после возвращения приобрести жилье. Чындыгыр подходил для службы в армии. Он был крепким и абсолютно здоровым человеком, ни разу не обращался в поликлинику. Но зимой мужчина заболел.

«Высокая температура, голова раскалывается, его мутило, рвало. Я приготовлю, принесу поесть, а он не может, не хватает сил», — рассказала мать Чындыгыра Розалия Николаевна.

16 декабря 2023 года мужчину поместили в Мариинскую больницу. Врачи диагностировали у него заболевание почек и определили в нефрологическое отделение. Утром 17 декабря мать позвонила сыну и пообещала навестить его после обеда. Когда женщина приехала в больницу, она передала вещи санитарке. Но та побежала к врачу с испуганными глазами и крикнула: «Пришли они!»

Врач заявил матери Айдыса, что ее сын пропал после обеда. По его словам, медсестра пришла, чтобы сделать ему укол, но не нашла его в палате. Чындыгыра искали в других помещениях, но тщетно, отметил доктор.

«Пришлось выписать за нарушение правил больницы», — цитирует женщина медика.

Мать не поверила словам врача, набрала номер сына, но телефон не отвечал.

«Ой, куда он денется, мужчина же!» — сказал медик и передал выписку Розалии Николаевне.

Где нашли мумифицированное тело тувинца, пропавшего в Мариинской больнице

Мать Чындыгыра обивала пороги кабинетов силовиков, волонтеров и медиков, но все было напрасно. Она попросила сотрудников больницы показать записи с камер видеонаблюдения, но ее заверили, что их в учреждении нет. Другие пациенты больницы рассказали женщине, что в ту ночь, когда Айдыса госпитализировали, ему стало плохо. Он дважды упал и повредил голову. Сотрудники больницы опровергли эти данные.

«О том, что случилось, мы написали президенту России, руководителю СК РФ, заместителю председателя Госдумы Шолбану Кара-оолу», — рассказала адвокат семьи Санге Ынаалай.

Поиски Чындыгыра сначала не давали результатов. Спустя полтора месяца после исчезновения сына матери позвонили из полиции.

«Нашли человека, приметы совпадают с вашим сыном. Удобно будет подъехать утром?» — сказал голос в трубке.

Женщине показали фотографию: она узнала сына и упала в обморок. На снимке он напоминал мумию, худого старика. Оказалось, тело Айдыса находилось в подсобке больницы на третьем этаже. Сестра Чындыгыра отмечала, что в заключении патологоанатома не были указаны ни время, ни точная причина смерти. Предположительно, пациент скончался из-за болезни.

Фото: @gsuskrf_spb

На трагедию отреагировал глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. Он призвал главу СК РФ Александра Бастрыкина организовать проверку по факту произошедшего. Омбудсмен по правам человека в регионе Александр Адыгбай взял ситуацию на контроль.

Кто виновен в смерти пациента из Тувы в Мариинской больнице

Мать Айдыса рассказала, что в подсобном помещении больницы, где нашли тело ее сына, достаточно тепло. По ее словам, оно не могло пролежать там полтора месяца и сохраниться в таком состоянии.

«На лице — ссадины, но одежда чистая. Может быть, Айдысу дали не то лекарство, и оно его погубило? Но аллергии у него не было, хронических болезней тоже. Даже если так, если это был несчастный случай, повинились бы. Видимо, все это время тело где-то хранили, может, в холодильнике. А когда поднялся скандал, просто подложили и „нашли“», — рассказала женщина.

Сначала по данному факту было возбуждено дело о халатности, но спустя восемь месяцев его закрыли с формулировкой «отсутствует состав преступления». Однако на данный случай обратил внимание Бастрыкин, следственные мероприятия возобновили. Но на этом странности не закончились. В феврале 2025 года следователи сообщили матери Айдыса, что необходимо провести 70 экспертиз, на что уйдет шесть-семь лет. Как рассказала Ынаалай, в частности, они должны были показать, какое лечение получал погибший, и прояснить, виновны ли врачи в смерти Чындыгыра.

«Это попытка затянуть ситуацию. Может быть, увести кого-то от наказания. Между тем больница даже не предложила матери помощь! Айдыса похоронили на родине, в Туве. Для Розалии Николаевны это огромные расходы», — сказала адвокат.

После того как расследование получило публичную огласку, оно завершилось за три месяца. В его рамках были допрошены 60 свидетелей, специалисты провели семь экспертиз. Врач, который принимал и выписывал Айдыса, предстанет перед судом по двум эпизодам: об оставлении в опасности и подделке официальных документов.

По версии следствия, медик, узнав о том, что больной с острым недугом пропал из отделения, выписал его через 15 минут. В документах он указал, что безуспешно пытался отыскать «беглеца». При этом медику было известно, что Айдыс оставил в палате теплую одежду, обувь и смартфон.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

«Врач не принял достаточных мер к поиску пациента, не убедился, что он покинул больницу», — говорится в сообщении СК РФ.

Адвокат потерпевшей стороны добавила, что мать Чындыгыра намерена подать гражданский иск к больнице с целью компенсации морального и материального ущерба.

Член Адвокатской палаты Москвы Константин Кудряшов рассказал NEWS.ru, что по тем статьям УК РФ, по которым обвиняют врача, ему может грозить реальное тюремное заключение. Однако срок будет небольшой, добавил он.

«За подделку документов предусмотрено наказание в виде ограничения свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до года. Заведомое оставление в опасности наказывается одним годом тюрьмы — это максимальная санкция», — отметил он.

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