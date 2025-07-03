Всплыла одна деталь из прошлого напавшего на врачей в Иркутске пациента Напавший на врачей в Иркутске пациент ранее проходил лечение в психдиспансере

Пациент, напавший с ножом и газовым баллончиком на персонал иркутской поликлиники, до этого проходил лечение в психоневрологическом диспансере, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. От его рук пострадали заместитель главного врача и секретарь. Их прооперировали, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Нам подтвердили, что ранее он был на лечении, — сообщил собеседник агентства.

Полицейские задержали мужчину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. МВД показало видео с нападавшим на сотрудников иркутской больницы. На кадрах, опубликованных пресс-службой ведомства, мужчина лежит на полу в наручниках и отвечает на вопросы полицейских.

Ранее сообщалось, что в областной больнице Тюмени группа пьяных людей напала на врача в День медицинского работника. По словам очевидцев, они пришли в больницу вечером и потребовали принять вне очереди своего знакомого. После отказа возник словесный конфликт, перешедший в физическое насилие.