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03 июля 2025 в 11:31

Всплыла одна деталь из прошлого напавшего на врачей в Иркутске пациента

Напавший на врачей в Иркутске пациент ранее проходил лечение в психдиспансере

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пациент, напавший с ножом и газовым баллончиком на персонал иркутской поликлиники, до этого проходил лечение в психоневрологическом диспансере, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. От его рук пострадали заместитель главного врача и секретарь. Их прооперировали, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Нам подтвердили, что ранее он был на лечении, — сообщил собеседник агентства.

Полицейские задержали мужчину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. МВД показало видео с нападавшим на сотрудников иркутской больницы. На кадрах, опубликованных пресс-службой ведомства, мужчина лежит на полу в наручниках и отвечает на вопросы полицейских.

Ранее сообщалось, что в областной больнице Тюмени группа пьяных людей напала на врача в День медицинского работника. По словам очевидцев, они пришли в больницу вечером и потребовали принять вне очереди своего знакомого. После отказа возник словесный конфликт, перешедший в физическое насилие.

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