Пациент набросился с ножом и баллончиком на сотрудников больницы в Иркутске

Пациент набросился с ножом и баллончиком на сотрудников больницы в Иркутске

Пациент напал с ножом и газовым баллончиком на сотрудников больницы № 8 в Иркутске, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. Два пострадавших — заместитель главного врача и секретарь учреждения — госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизни.

Нападавшего задержали. В настоящее время выясняются его мотивы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что в День медицинского работника в областной больнице Тюмени группа пьяных людей напала на врача. Мужчины пришли в больницу вечером и потребовали принять своего знакомого вне очереди. Получив отказ один из хулиганов накинулся на медика, а после к нему присоединились остальные.

Также председатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал обратился к депутатам Государственной думы с просьбой принять закон, который бы ужесточил уголовную ответственность за нападения на врачей. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что это позволит пресечь случаи избиения медиков со стороны пациентов и обеспечить им нормальные условия труда.