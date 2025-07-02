Врачи обратились к депутатам с просьбой защитить их от агрессии пациентов Глава профсоюза медработников Коновал: врачей надо защищать от пациентов

Председатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал обратился к депутатам Государственной думы с просьбой принять закон, который бы ужесточил уголовную ответственность за нападения на врачей. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что это позволит пресечь случаи избиения медиков со стороны пациентов и обеспечить им нормальные условия труда.

Подобные законопроекты вносились неоднократно нашим профсоюзом и Минздравом. Мы предлагали уравнять ответственность за нападение на медработников и представителей власти, но все это отбрасывалось. Хочу призвать депутатов принять этот закон. Он — жизненная необходимость. Пусть на подкорке у пациентов, кто склонен развязывать руки, будет понимание, что за медиков им прилетит, — сказал Коновал.

По его словам, нападения на врачей часто квалифицируют как хулиганство или побои. Ответственность по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти) более высокая: максимальный срок по ней — 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в День медицинского работника в областной больнице Тюмени группа пьяных людей напала на врача. Мужчины пришли в больницу вечером и потребовали принять своего знакомого вне очереди. После отказа один из хулиганов накинулся на медика, а после к нему присоединились остальные.