МВД показало видео с напавшим на врача в Иркутске пациентом

МВД показало видео с мужчиной, напавшим с ножом и газовым баллончиком на сотрудников больницы № 8 в Иркутске. На кадрах, опубликованных пресс-службой ведомства, мужчина лежит на полу в наручниках и отвечает на вопросы полицейских.

Хотел убить врача <…>. Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов, — объяснил свою мотивацию нападавший.

За кадром ему ответили, что «это не повод нападать на людей». На это он заявил: «Мне, наверное, виднее».

О нападении на сотрудников больницы № 8 в Иркутске ранее сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Два пострадавших — заместитель главного врача и секретарь учреждения — госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизни.

До этого в День медицинского работника в областной больнице Тюмени группа пьяных людей напала на врача. Мужчины пришли в больницу вечером и потребовали принять своего знакомого вне очереди. Получив отказ, один из хулиганов накинулся на медика, а после к нему присоединились остальные.