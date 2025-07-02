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02 июля 2025 в 19:30

Дядя-педофил, нетерпимый пациент и травмированный мальчик: дикие ЧП за день

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Воронежский педофил на протяжении восьми лет насиловал родственницу, в московской клинике мужчина устроил скандал из-за отчества лечащего врача, в Санкт-Петербурге на вокзале руку мальчика зажевало в подвижный механизм досмотрового устройства — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Пациент устроил скандал из-за отчества врача

Московский гастроэнтеролог Елизавета Иштвановна Ефремова рассказала в соцсетях, что стала жертвой агрессии со стороны пациента на приеме, когда тот обратил внимание на ее отчество. Мужчина заявил, что врач «спустилась с гор», а ее диплом — купленный.

«Женщина, ты себя в зеркало видела? Понаехала с гор. Да по тебе видно, что ты с гор спустилась. Диплом тебе купили, скажи? Купили! Диагноз не можешь нормально поставить», — ругался мужчина в кабинете.

Елизавета успела снять перепалку на видео. После в соцсетях она выложила этот отрывок и была в шоке от числа негативных комментариев. Она добавила, что родилась в Красноярске, а ординатуру оканчивала в Москве. Прописка у нее в Подмосковье.

Дядя восемь лет насиловал племянницу

В Воронежской области задержан уроженец Архангельска, обвиняемый в многолетнем сексуальном насилии над племянницей 2009 года рождения, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Преступления совершались в течение восьми лет — с 2016 по 2024 год.

«По версии следствия, в период с 2016 по 2024 год по месту жительства в одном из населенных пунктов Архангельской области подозреваемый совершал преступления против половой неприкосновенности племянницы 2009 года рождения», — рассказали в СУ СКР по Архангельской области.

Следствие ходатайствовало об аресте, и суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Мальчика зажевал механизм в метро

Руку четырехлетнего мальчика затянуло в досмотровую установку на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, его мама не сразу заметила это. Медики диагностировали у ребенка ушиб и подкожную гематому.

Женщина с сыном проходила досмотр вещей. Она не увидела, как ее ребенок засунул руку в досмотровый аппарат. В результате руку мальчика зажало между металлическим роликом и лентой. По данному факту инициирована проверка.

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