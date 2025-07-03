«Все его боялись»: почему пациент напал с ножом на врачей в Иркутске

«Все его боялись»: почему пациент напал с ножом на врачей в Иркутске

В Иркутске пациент напал на сотрудников больницы. Пострадали заместитель главного врача и секретарь — женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии. Почему мужчина набросился на работников медучреждения, что о них известно, была ли в больнице охрана — в материале NEWS.ru.

Что известно о нападении пациента на врачей в Иркутске

По данным местных СМИ, утром 3 июля в городскую больницу № 8 вошел мужчина. Он проследовал в один из кабинетов, чтобы забрать документы, после чего набросился с ножом и перцовым баллончиком на двух женщин.

«Брызнул в лицо, в глаза, баллончиком, достал нож и нанес ножевые ранения в область лица, затылка, шеи и грудного отдела и секретарю, и моему заместителю», — рассказала главный врач больницы Жанна Есева.

Она добавила, что этот же мужчина ранее угрожал медикам, но ограничивался словами. Кроме того, он писал жалобы во всевозможные инстанции, уточнила Есева. После одного из скандалов, сопровождавшегося неадекватным поведением пациента, его доставили в психдиспансер, но впоследствии выпустили оттуда.

«Уже год назад он это все говорил, что приду и вас убью. Я была вынуждена поставить всякие кнопки быстрого реагирования врачам. Они все его боялись, потому что он не скрывал своих намерений, везде говорил такие угрозы», — добавила Есева.

Нападавший был задержан. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Что известно о подозреваемом в нападении на медиков в Иркутске

МВД показало видео с задержанным. На кадрах мужчина лежит на полу в наручниках и отвечает на вопросы полицейских.

«Хотел убить врача <…>. Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов», — сообщил мужчина.

За кадром ему сказали, что это не повод нападать на людей. В ответ на это он заявил: «Мне, наверное, виднее».

По данным Telegram-канала Babr Mash, подозреваемый Алексей с детства имеет инвалидность. Канал отметил, что мужчина не раз жаловался в Минздрав на больницу № 8, в частности на то, что ему якобы отказали в бесплатном МРТ, не разъясняли цель приема лекарств. В октябре 2020-го мужчину не приняли с острой болью в ноге, после чего невролог назначил ему препарат, которого не оказалось в аптеках, сообщил Babr Mash.

Три года назад Алексей подал иск в суд на замглавврача больницы. Он пожаловался на нарушения и потребовал миллион рублей компенсации. Тем не менее суд не принял его сторону. Кроме того, не были выявлены нарушения со стороны больницы.

Фото: t.me/kobzevii/ГУ МВД по Иркутской области

В каком состоянии находятся пострадавшие медики в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram-канале, что обоих врачей прооперировали, их жизни вне опасности. Женщины находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Он заверил, что пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

На место происшествия прибыл глава регионального Минздрава Андрей Модестов. Поликлиника при городской больнице № 8, по словам губернатора, работает в штатном режиме.

«Не берусь комментировать действия злоумышленника, причины произошедшего устанавливают следователи. Однако считаю, что никто не вправе покушаться на жизнь человека, какие бы жизненные обстоятельства к этому ни привели», — написал глава региона.

Что рассказали пациенты о пострадавшем заместителе главврача больницы в Иркутске

Пациентка замглавврача больницы Елена Ильинична рассказала NEWS.ru, что она хороший человек и ценный специалист. По словам жительницы Иркутска, медик не раз помогала ее дочери, имеющей инвалидность, в том числе в период пандемии коронавируса.

«У моей дочки Вероники есть ее телефон. Когда мне стало плохо и невозможно было дозвониться до поликлиники, до скорой, она [замглавврача] по звонку моей дочери, которая лежала тогда в областной больнице, сразу отправила ко мне бригаду врачей. Дочь моя на гемодиализе, и при любых проблемах со здоровьем, с выпиской рецептов, она всегда помогала и решала все вопросы», — отметила Елена.

Фото: t.me/kobzevii/ГУ МВД по Иркутской области

Почему пациенты жаловались на больницу № 8 в Иркутске

Напавший на врачей мужчина пронес в учреждение нож и перцовый баллончик в пакете. По сообщениям местных СМИ, охранники не досматривали его, хотя пост находится справа от входа. Они не проверяют сумки посетителей, а следят за обстановкой по камерам наблюдения.

«Я ни разу не слышала от сестры, что там была какая-то охрана», — сказала Алевтина (имя изменено), родственница пациентки больницы № 8.

Она заявила в беседе с NEWS.ru, что в поликлинике при больнице, где работают те же врачи, не все так гладко. По словам женщины, ее сестра несколько лет назад скончалась от коронавируса: девушка была на 26-й неделе беременности. Алевтина высказала мнение, что в трагедии виноваты медики, которые халатно отнеслись к своим обязанностям.

«Вызвали врача на дом, так как моя сестра была беременна и заболела коронавирусом. Ей было тяжело ходить. В течение недели терапевт не приехала. И только потом, когда мы дошли до депутата, в поликлинике стали шевелиться. Пришли, скрипя зубами, как сказала тогда сестра. Ее упрекнули за то, что им этот вызов якобы не оплатят, хотя у нее был полис ОМС, который действует по всей России», — высказала мнение женщина.

Алевтина также пожаловалась, что в поликлинике якобы несколько раз теряли результаты анализов ее сестры, необходимые для госпитализации, а также других ее родственников. Однако, заметила она, после жалоб депутату и в Роспотребнадзор их сразу же нашли и даже привезли на дом.

На момент публикации материала в поликлинике не ответили на заявления женщины о халатности персонала.

Читайте также:

Ноги торчали из машины: тюремщик не дал тирану увезти девушку в лес

Избивают, угрожают ножом: врачи требуют защитить их от буйных пациентов

Тренер игнорировал: изнасилованный сын бойца СВО молил забрать его домой