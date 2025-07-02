Избивают, угрожают ножом: врачи требуют защитить их от буйных пациентов

Каждый год в России фиксируются тысячи случаев нападения обезумевших пациентов на врачей. У медработников диагностируют ушибы, ссадины, переломы. Врачебное сообщество взмолилось о помощи и обратилось к депутатам с просьбой принять закон, защищающий их жизнь и здоровье при выполнении служебных обязанностей. Подробнее — в материале NEWS.ru.

В каких городах России пациенты нападали на медиков

В Тюмени нетрезвая компания избила травматолога за то, что он отказался осмотреть их приятеля без очереди. Словесный конфликт перерос в физическое насилие. Медика избивали толпой, он получил серьезные травмы. Нападавшие скрылись с места происшествия, но их задержала полиция.

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина сломал мизинец фельдшеру скорой, который пытался ему помочь. Во время погрузки в спецтранспорт он внезапно схватил медика за палец и сильно дернул. В результате у фельдшера диагностирован перелом мизинца правой руки со смещением и вывих ногтевой фаланги. Возбуждено уголовное дело.

В Новосибирске мужчина устроил дебош в больнице, он поступил в медучреждение после укуса собаки. Пациенту сделали укол обезболивающего и перевязали руку, но этого ему показалось мало. Он стал требовать более сильные препараты, кричать и кидаться на врачей. Успокоить его удалось только в присутствии охранников.

В Новокузнецке 66-летний нетрезвый мужчина вызвал бригаду медиков из-за плохого самочувствия, в итоге стал проявлять агрессию. Унять его смогли только росгвардейцы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как часто медики становятся жертвами пациентов

Только в июне 2025 года в СМИ широко освещались 12 случаев нападения на врачей и фельдшеров. По последним данным за 2023 год, на медиков за 12 месяцев было совершено более 1700 нападений. Глава профсоюза фельдшеров Москвы Дмитрий Беляков в беседе с NEWS.ru подтвердил информацию о том, что пациенты часто проявляют агрессию в адрес его коллег.

«Однажды зимой меня вызвали к мужчине, который ехал на велосипеде, а потом устал и лёг спать в сугроб. В машине скорой согрелся, проснулся и полез в драку с фельдшером, достав нож. Милиция отказалась его принять. Он был доставлен в больницу уже не только с подозрением на переохлаждение, но и с травмами легкой степени. А его родственники очень обиделись, что фельдшер не проявил должного уважения к больному», — поделился Беляков.

Недовольство среди медицинских работников растет и проявляется в публичном пространстве и социальных сетях. Многие из-за риска быть избитыми уходят из профессии. По словам главы Лиги защиты врачей, физиотерапевта Семена Гальперина, конфликты с пациентами и родственниками действительно участились.

«С ними сталкивался практически каждый врач. Оскорбления от пациентов мы слышим регулярно. Но в большинстве случаев все носит психологический характер и разрешается на месте — внутри учреждения», — поделился Семен Гальперин.

По его словам, врачебное сообщество давно требует дополнительной защиты от государства, гарантий безопасности при выполнении своих обязанностей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какой закон может защитить жизнь и здоровье врачей

Сейчас причинение вреда здоровью врачей квалифицируется, например, как хулиганство (ст. 213 УК РФ) или побои (ст. 116 УК РФ), сообщил в разговоре с NEWS.ru председатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал. Тем не менее он обратил внимание на то, что недавно в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому в УК РФ может появиться новый пункт, ужесточающий наказание за нападение на врачей при исполнении ими служебных обязанностей.

«Подобное предлагалось неоднократно нашим профсоюзом и чиновниками Минздрава. Мы предлагали уравнять ответственность за нападение на медицинских работников и представителей власти», — поделился Коновал.

По его словам, ответственность по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти) более высокая: максимальный срок по ней — 10 лет лишения свободы.

«Но все это отбрасывалось. Наши оппоненты говорили, что это не приведет к уменьшению числа правонарушений. Хочу призвать депутатов, особенно тех, что представляют фракцию большинства, что этот закон — жизненная необходимость. Пусть на подкорке у тех, кто склонен развязывать руки, будет понимание, что за медиков им прилетит», — прокомментировал Коновал.

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