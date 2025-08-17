Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 00:35

В США раскрыли, при каком условии организуют саммит с РФ и Украиной

CNN: подготовку к саммиту РФ, США и Украины начнут при успехе встречи 18 августа

Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Подготовка саммита РФ, США и Украины начнется только при успехе переговоров американского президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Встреча, как отмечается, пройдет в Белом доме.

В случае, если все пройдет хорошо, администрация Трампа рассчитывает организовать саммит до следующей пятницы. Ожидается, что в понедельник к переговорам Трампа с Зеленским присоединится как минимум один европейский лидер, но пока не ясно, кто именно.

Ранее одна из ведущих в мире специалистов по языку тела Трейси Браун отметила, что Путин и Трамп достаточно быстро нашли общий ритм в невербальном поведении в ходе саммита на Аляске. Она указала, что сначала политики шагали вразнобой, но вскоре начали идти в ногу. Такое происходит, когда между людьми устанавливается бессознательная синхронизация — раппорт, объяснила эксперт.

До этого философ и политолог Александр Дугин назвал переговоры президентов России и США на Аляске огромной победой. По его словам, Путин доказал Трампу, что с позицией Москвы надо считаться.

США
Россия
Украина
Дональд Трамп
