В США раскрыли, при каком условии организуют саммит с РФ и Украиной

В США раскрыли, при каком условии организуют саммит с РФ и Украиной CNN: подготовку к саммиту РФ, США и Украины начнут при успехе встречи 18 августа

Подготовка саммита РФ, США и Украины начнется только при успехе переговоров американского президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Встреча, как отмечается, пройдет в Белом доме.

В случае, если все пройдет хорошо, администрация Трампа рассчитывает организовать саммит до следующей пятницы. Ожидается, что в понедельник к переговорам Трампа с Зеленским присоединится как минимум один европейский лидер, но пока не ясно, кто именно.

Ранее одна из ведущих в мире специалистов по языку тела Трейси Браун отметила, что Путин и Трамп достаточно быстро нашли общий ритм в невербальном поведении в ходе саммита на Аляске. Она указала, что сначала политики шагали вразнобой, но вскоре начали идти в ногу. Такое происходит, когда между людьми устанавливается бессознательная синхронизация — раппорт, объяснила эксперт.

До этого философ и политолог Александр Дугин назвал переговоры президентов России и США на Аляске огромной победой. По его словам, Путин доказал Трампу, что с позицией Москвы надо считаться.