В России предложили учредить День защитницы Отечества

На имя председателя Госдумы Вячеслава Володина поступило предложение учредить 29 сентября День женщин-военнослужащих, или День защитницы Отечества, сообщает РИА Новости. С инициативой выступил руководитель движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов.

От лица межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» обращаюсь к Вам с предложением рассмотреть вопрос о внесении в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» новой памятной даты — Дня женщин-военнослужащих (День защитницы Отечества), ежегодно отмечаемого 29 сентября, — говорится в обращении.

Корсунов отметил, что 29 сентября 1806 года дочь сарапульского городничего Надежда Дурова присоединилась к казачьему полку под именем Александра Соколова. В составе уланского полка она отличилась в войнах с Францией, стала первой женщиной-офицером Российской императорской армии и ординарцем Кутузова. Ее образ в полной мере отражает архетип готовой к жертве и подвигу во имя Родины «русской женщины-воительницы», считает общественник.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что в мире 14 декабря следует признать Международным днем борьбы с колониализмом. Он напомнил, что такие планы были еще в прошлом году.