Лавров призвал признать один международный праздник Лавров: 14 декабря надо отмечать Международный день борьбы с колониализмом

В мире 14 декабря следует признать Международным днем борьбы с колониализмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН. Он напомнил, что такие планы были еще в прошлом году.

В декабре прошлого года была одобрена резолюция Генассамблеи «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях». Призываем в качестве следующего шага принять решение об объявлении 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом, — сказал Лавров.

В своей речи российский министр провел исторические параллели, напомнив о 65-летии Декларации о предоставлении независимости колониальным народам. Он отметил ведущую роль Советского Союза в процессе деколонизации и провел аналогию с событиями на Украине после 2014 года.

Ранее министр иностранных дел России провел встречу с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. В МИД уточнили, что стороны обсудили ситуацию на Украине, а также затронули тему палестино-израильского противостояния.