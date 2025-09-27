Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 03:30

Лавров и глава МИД Индии обсудили украинский вопрос

Лавров и Джайшанкар обсудили украинский вопрос на ГА ООН

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на полях 80-й сессии ГА ООН обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба российского ведомства. Там отметили, что был поднят также вопрос палестино-израильского конфликта.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку к намеченному на конец года российско-индийскому саммиту, — уточнили в МИД РФ.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом сообщил, что Индия выступает для России «исключительно» важным стратегическим партнером. Прежде всего речь идет о военной и военно-технической сферах, подчеркнул министр.

До этого спецпредставитель президента РФ Борис Титов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что положение Запада в мире становится шатким, он ослаблен по сравнению с Востоком. Поэтому Москва, по его мнению, настроена на тесный контакт с восточными государствами, в частности с Индией.

