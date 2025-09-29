Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20

Лукаш: участие Путина в саммите G20 зависит от развития отношений с США

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Участие Владимира Путина в саммите G20 в США будет зависеть от развития отношений Москвы и Вашингтона, заявила шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш. По ее словам, в том числе важно, как будут развиваться события в мире в целом.

Это будет зависеть от развития событий и наших взаимоотношений в том числе с США, — сказала Лукаш на полях Генассамблеи ООН.

Она отметила, что окончательное решение остается за Путиным. Подробности пока, как уточняется, неизвестны.

Ранее стало известно, что Россия показала наилучший результат по уровню занятости населения среди всех стран G20 по итогам второго квартала. При этом антирекорд по росту безработицы в этом временном промежутке установила Мексика.

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников, комментируя данные G20, отмечал, что безработица в стране останется на рекордном уровне в 2% в 2026 году. Он уточнил, что кадровый дефицит фиксируется в России повсеместно, особенно в производстве и промышленности. Он связал сложившуюся ситуацию с последствиями «демографической ямы 90-х годов».

