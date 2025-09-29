Появилась информация о ночной атаке БПЛА на Орловскую область

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 09:44

Клычков заявил, что пострадавших при атаке БПЛА на Орловскую область нет

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны в Орловской области уничтожили три украинских беспилотника в ночь на 29 сентября, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Силами наших средств ПВО уничтожены три вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, — отметил глава региона.

Клычков назвал ночь непростой для местных жителей. Он также уточнил, что сигнал ракетной опасности в Орловской области действовал около часа.

В ночь на 29 сентября ПВО сбила 84 дрона ВСУ в восьми регионах России. 24 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 21 — над Белгородской, девять — над Воронежской. В Смоленской области ликвидировали девять БПЛА, в Калужской — семь, в Московской — четыре. Три беспилотника перехватили над Орловской областью, один — над Курской.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о повреждениях пяти жилых зданий, включая многоквартирные дома, в центре Новороссийска после атаки украинских беспилотников. По его информации, также пострадало здание гостиницы.

