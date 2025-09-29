Известный певец задолжал государству почти 1 млн рублей

Telegram-канал SHOT сообщает, что Федеральная налоговая служба предъявила музыканту Гарику Сукачеву счет на сумму 812 тыс. рублей. По данным канала, в случае неуплаты долга в установленные сроки должнику могут заблокировать банковские счета и ограничить выезд за пределы России.

В публикации отмечается, что сейчас Сукачев активно проводит концертные выступления в различных городах России. На предстоящие шесть месяцев запланировано не менее семи его выступлений. Ближайший концерт состоится в октябре в Краснодаре.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина рассматривает возможность возвращения в шоу-бизнес для погашения долгов. По информации канала, общая сумма ее задолженности составляет 487 тыс. рублей. Терешина уже выпустила новую музыкальную композицию, которая стала ее первой работой за последние несколько лет.

Telegram-канал Mash также сообщал о долгах актрисы Аглаи Тарасовой за коммунальные услуги. В публикации канала отмечается, что задолженность за трехкомнатную элитную квартиру возле Патриарших прудов достигла 30 тыс. рублей. По данным канала, просрочка платежей возникла из-за того, что знаменитость проводит основное время под домашним арестом и не обращает внимания на поступающие счета.

До этого Telegram-канал PostNews сообщил о задолженности певицы Лолиты Милявской перед Федеральной налоговой службой. По данным канала, сумма долга составляет 207,5 тыс. рублей. Канал утверждает, что Милявская имеет задолженность по своему индивидуальному предпринимательству, при этом в отношении артистки не возбуждены исполнительные производства.