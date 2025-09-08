У Лолиты нашли невыплаченные долги по налогам

Telegram-канал PostNews сообщает, что певица Лолита Милявская задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС). По его данным, на ней числятся долги на сумму 207,5 тыс. рублей.

Как отмечает канал, Милявская имеет задолженность по своему ИП, при этом в отношении артистки не возбуждены исполнительные производства. Канал пишет, что при игнорировании требований ФНС счета артистки могут заблокировать.

Ранее сообщалось, что певица Лада Дэнс накопила полумиллионный долг по коммунальным платежам. Выяснилось, что артистка восемь лет не платит за ЖКУ в своей московской квартире в историческом доме на Мясницкой улице.

Последний раз певица оплачивала «коммуналку» в своей трехкомнатной квартире в июне 2017 года. Сейчас ее долг достиг 515 937 рублей.

До этого выяснилось, что скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян накопила долги на сумму более 1,5 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. Помимо налоговой задолженности, на ее автомобиль Mercedes также оформлены штрафы на 2072 рубля за проезд по платной дороге.