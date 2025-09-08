Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 18:06

У Лолиты нашли невыплаченные долги по налогам

PostNews: певица Лолита задолжала налоговой 207,5 тыс. рублей

Лолита Лолита Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Telegram-канал PostNews сообщает, что певица Лолита Милявская задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС). По его данным, на ней числятся долги на сумму 207,5 тыс. рублей.

Как отмечает канал, Милявская имеет задолженность по своему ИП, при этом в отношении артистки не возбуждены исполнительные производства. Канал пишет, что при игнорировании требований ФНС счета артистки могут заблокировать.

Ранее сообщалось, что певица Лада Дэнс накопила полумиллионный долг по коммунальным платежам. Выяснилось, что артистка восемь лет не платит за ЖКУ в своей московской квартире в историческом доме на Мясницкой улице.

Последний раз певица оплачивала «коммуналку» в своей трехкомнатной квартире в июне 2017 года. Сейчас ее долг достиг 515 937 рублей.

До этого выяснилось, что скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян накопила долги на сумму более 1,5 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. Помимо налоговой задолженности, на ее автомобиль Mercedes также оформлены штрафы на 2072 рубля за проезд по платной дороге.

долги
ФНС
Лолита
налоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белорусский кроссовер возглавил рейтинг продаж иномарок в России
Сырский стягивает редкую технику к Константиновке с одной целью
Легкомоторный самолет рухнул в российском регионе
В Европе признали геополитические победы Путина
Мерц показал проблемы в работе Всемирной торговой организации
Цыганка получила почти 2,5 млн рублей пособий на несуществующих детей
Шоу «Ты супер!», проблемы с алкоголем, патриотизм: как живет Стас Ярушин
Россиянам назвали самый дорогой регион для отдыха
Врач объяснила, когда можно принимать аспирин без вреда для здоровья
Педофила поймали на «маму»: медик хотел секса с дочерью собеседницы
«На зарплате у Зеленского»: экс-депутат Рады о скандале с подкупом Грэма
В БРИКС раскрыли, каким должен быть мир
Врач раскрыла страшные побочные эффекты аспирина
Суд в Ереване принял новое решение по делу Карапетяна
Плюшевый «Сайлент Хилл» в российском селе попал на видео
Продюсер раскрыл гонорары задержанной с наркотиками Тарасовой
У Лолиты нашли невыплаченные долги по налогам
Россиянам обозначили главную проблему современного общества
Бомжевавший в Москве иностранец умер после возвращения на родину
Проливные дожди и холод до −1? Погода в Москве в октябре: чего ждать
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.