08 сентября 2025 в 08:57

SHOT: Лада Дэнс задолжала более 500 тыс. рублей за «коммуналку»

Лада Дэнс Лада Дэнс Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Telegram-каналл SHOT сообщает, что певица Лада Дэнс накопила более полумиллиона долга по коммунальным платежам. По его данным, артистка восемь лет не платит за ЖКУ в своей московской квартире в историческом доме на Мясницкой улице.

Как выяснил канал, последний раз певица оплачивала «коммуналку» в своей трехкомнаткой квартире в июне 2017 года. Канал пишет, что сейчас ее долг достиг 515 937 рублей.

SHOT выяснил, что эту недвижимость Лада Дэнс приобрела еще в конце 1990-х, она оценивается примерно в 110 млн рублей. Сам дом был построен в начале ХХ века, а в мае 2024-го признан объектом культурного наследия РФ.

Ранее стало известно, что суд взыскал с комика Тимура Батрутдинова плату за коммунальные платежи. Отмечается, что иск поступил 12 августа и уже спустя несколько дней был удовлетворен. Речь идет о квартире на юго-востоке Москвы. Сам Батрутдинов рассказывал, что живет в Печатниках.

До этого с певца Витаса не смогли взыскать долг по коммунальным платежам в размере 51 тысячи рублей. Исполнительное производство было возбуждено в конце марта 2023 года.

коммуналка
Лада Дэнс
недвижимоcть
Москва
